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    Первый Центрально-Азиатский медиафорум пройдет в Астане

    15 Декабря 2022, 17:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ –20-21 декабря в Астане состоится первый Центрально-Азиатский медиафорум. Становясь уникальной площадкой для коллаборации, форум намерен создать единое медиапространство для стран Центральной Азии, передает МИА «Казинформ».

    В течение двух дней признанные эксперты обсудят актуальные вопросы развития медиа и поделятся своими наблюдениями и лучшими практиками в этой сфере. Впервые в регионе, будут обсуждены вопросы измерения региональной идентичности, развития новых медиа, технологии искусственного интеллекта в индустрии, будущее креативных индустрий в Центральной Азии, возможности региональной и глобальной кооперации для обеспечения информационной безопасности, фэйковые новости в эпоху пост-правды, вопросы медиа грамотности, и роль женщин в медиа и другие.

    В мероприятии примут участие свыше 100 приглашенных спикеров. Это лауреаты всемирно известной премии Пулитцер, мировые политики, международные и местные журналисты, инфлюенсеры, руководители международных организаций и авторитетные медиа эксперты.

    На тему «мира» и ее роль в мире, выступят основатель глобального проекта Peace One Day Джереми Гилли, остановивший войну в Афганистане на один день, и утвердивший День Мира на Генеральной Ассамблее ООН совместно с известным казахстанским исполнителем Димашем Кудайбергеном.

    Хэдлайнерами Форума являются голливудский актер и легендарный боксер Рой Джонс, четырехкратный автор бестселлеров New York Times, автор одноименной книги о казашке-буркитчи «Eagle Huntress» Лиз Уэлш и автор самого популярного YouTube-проекта в мире с количеством более 18 миллиардов просмотров dBillions.

    На Форуме поделятся своим опытом 11-ый президент Турции Абдулла Гюль, третий президент Монголии Намбарын Энхбаяр, государственный секретарь Кыргызской Республики Суюнбек Касмамбетов, руководители ведущих международных организаций (ОТГ, ОИС, СВМДА, Тюрксой, ТюркПА, ООН и др.) и руководители масс-медиа стран Центральной Азии.

    С подробной информацией о медиафоруме можно ознакомиться на сайте.

    Главное фото: dreamstime.com
    Центральная Азия СМИ Общество
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