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    Первый Центрально-Азиатский медиафорум начался в Астане

    20 Декабря 2022, 10:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане проходит первый Центрально-Азиатский медиафорум. Становясь уникальной площадкой для коллаборации, форум намерен создать единое медиапространство для стран Центральной Азии. Партнером Форума стал Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В мероприятии примут участие свыше 100 приглашенных спикеров. Это лауреаты всемирно известной Пулитцеровской премии, мировые политики, международные и местные журналисты, инфлюенсеры, руководители международных организаций и авторитетные медиаэксперты.

    В течение двух дней признанные эксперты обсудят актуальные вопросы развития медиа и поделятся своими наблюдениями и лучшими практиками в этой сфере. Впервые в регионе, будут обсуждены вопросы измерения региональной идентичности, развития новых медиа, технологии искусственного интеллекта в индустрии, будущее креативных индустрий в Центральной Азии, возможности региональной и глобальной кооперации для обеспечения информационной безопасности, фейковые новости в эпоху пост-правды, вопросы медиаграмотности, и роль женщин в медиа.

    На тему «мира» выступят основатель глобального проекта Peace One Day Джереми Гилли, остановивший войну в Афганистане на один день, и утвердивший День Мира на Генеральной Ассамблее ООН совместно с известным казахстанским исполнителем Димашем Кудайбергеном.

    Хэдлайнерами Форума являются голливудский актер и легендарный боксер Рой Джонс, четырехкратный автор бестселлеров New York Times, автор одноименной книги о казашке-буркитчи «Eagle Huntress» Лиз Уэлш и автор самого популярного YouTube-проекта в мире с количеством более 18 миллиардов просмотров dBillions.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Центральная Азия СМИ Общество
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