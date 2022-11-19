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    Первый цех по переработке молока откроется в одном из районов Атырауской области

    19 Ноября 2022, 17:17

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Жылыойском районе Атырауской области впервые откроется цех по переработке молока, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба акимата Жылыойского района, цех в населенном пункте Кульсары будет перерабатывать две тонны молока в день. По словам руководителя цеха, индивидуального предпринимателя Айтпая Сисенова, изначально для жителей района будут производить только молоко и кефир. Затем, в соответствии со спросом, появятся и другие молочные продукты.
    «В Турции приобретается оборудование для переработки молока. После того, как строительные работы будут полностью завершены, я хочу привлечь турецких специалистов. Они в течение трех месяцев будут обучать наших местных жителей технологиям переработки молока», – сказал Айтпай Сисенов.
    Работы по строительству цеха завершатся до конца года, а уже в следующем он представит свою продукцию населению.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Промышленность Строительство
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