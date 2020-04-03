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    Первый больной скончался от коронавируса в Кыргызстане

    3 Апреля 2020, 10:34

    БИШКЕК. КАБАР-КАЗИНФОРМ - В Кыргызстане скончался первый пациент, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19, сообщает Республиканский штаб по борьбе с COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

    «2 апреля наступила биологическая смерть больного в возрасте 61 год, в Ноокатской территориальной больнице Ошской области. Больной был прибывшим из-за границы и находился в стационарной обсервации, затем проводилось лечение, проведен ПЦР-анализ и подтверждена инфекция COVID-19», - говорится в сообщении.

    Как отмечается, у больного имелись серьезные сопутствующие заболевания.

    В Кыргызстане на 3 апреля зарегистрировано 9 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, в Кыргызстане зафиксировано 125 случаев заражения гражданами COVID-19. Пять граждан вылечились и выписались из больниц.

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    Кыргызстан
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