Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+15+17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Жамбылская область

    Первый автовладелец транспорта с иностранными номерами зарегистрирован в Таразе

    29 Февраля 2020, 20:25

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Первым в Жамбылской области регистрационный номер для транспорта ЕАЭС получил житель Тараза, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу филиала НАО ГК «Правительство для граждан» по Жамбылской области.

    Как пояснили в специализированном отделе по обслуживанию населения города Тараза, первый зарегистрированный в жамбылском регионе автомобиль ввезен из России в Казахстан жителем областного центра Байгали Тургыновым.

    По словам автовладельца, свой автомобиль марки Toyota Camry 1998 года выпуска он поставил на временный учет и сдал необходимые документы.

    «Буквально в течение получаса получил желтые номера с обозначением регион «18», - поделился Байгали Тургынов.

    Напомним, что с 1 февраля началась временная регистрация транспортных средств, ввозимых в Казахстан из стран ЕАЭС. В феврале все специализированные отделы по обслуживанию населения работали без выходных, а по воскресеньям спецЦОНы будут работать только для оформления временной регистрации транспорта, ввезенного из стран Евразийского экономического союза

    Как отметили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, за это время непосредственно к сотрудникам спецЦОНа за консультациями обратились несколько сот жамбылских водителей. Все они получили необходимые консультации, содействие в квалификационной помощи и разъяснении всех моментов регистрации иностранного транспорта.

    Необходимость регистрации транспортных средств, ввозимых в Казахстан из стран ЕАЭС, полицейские объясняют ростом числа нарушений ПДД из-за отсутствия информации о подобных транспортных средствах в базе данных ОВД, а также спорные моменты в установлении собственности транспорта. И существенный момент - автомобили, состоящие на иностранном учете, не проходят техосмотр, то есть потенциально становятся опасны для участников дорожного движения. По статистике, в общем количестве ДТП немалую долю занимают происшествия с участием незарегистрированных в Казахстане автомобилей.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Транспорт ЕАЭС
    Новости по теме
    Новости по теме
    162,4 тысячи единиц автотранспорта поставили казахстанцы на учет в марте
    Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
    Наказывать за грязную спецтехнику будут стройкомпании в Костанае
    День Победы, визит Президента в РФ, зрелищный казахский бокс и новый статус электросамокатов – обзор недели в Казахстане
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
    5 Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
    Новости партнеров