Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.93 eur/kzt 496.15

    rub/kzt 7.49 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-5-7℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Первый аппарат МРТ появился в детской больнице СКО

    19 Декабря 2022, 20:23

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в детской многопрофильной больнице впервые установили магнитно-резонансный томограф, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    От важного для больницы события не остался в стороне аким области Айдарбек Сапаров. Он посетил медучреждение и посмотрел, как оборудован кабинет.

    «Это первый аппарат МРТ, установленный в детской больнице. Теперь маленьким пациентам не нужно ездить в другие медучреждения и стоять в очереди для обследования. В этом году в детской больнице установили компьютерный томограф, операционный блок и оборудование для реабилитации. Все это делается для того, чтобы наши дети смогли получить качественное лечение», - написал на своей странице в социальной сети А.Сапаров.

    В пресс-службе больницы сообщили, что магнитно-резонансный томограф Signa Explorer французского производства стоимостью 791 млн тенге приобрели за счет средств из республиканского бюджета. На этапе запуска аппарата планируется проведение в среднем 10 исследований в рабочую смену с перспективой дальнейшего увеличения объема исследований.


    «Для облегчения проведения исследований самым маленьким пациентам на аппарате реализована технология снижения акустического шума, позволяющая без ущерба для качества изображения повысить комфорт исследования пациента. С целью получения достоверного результата МРТ-исследования требуется неподвижность ребенка в течение 40 минут и более, чего невозможно достичь у детей младше 6-7 лет. В ближайшие полгода планируется продолжить проведение МРТ-исследований у детей этой группы под наркозом после закупа и поставки магнитного наркозно-дыхательного аппарата», - рассказали в пресс-службе.

    В ближайшее время в больнице ожидают приезда зарубежного специалиста – «аппликатора», который проведет цифровую настройку программного обеспечения аппарата МРТ и организует обучение работе на нем врачей и среднего медицинского персонала.

    Работать кабинет будет с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:00 часов.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Здравоохранение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Коронавирусом заболели 139 казахстанцев за сутки
    Лечение от КВИ продолжают получать 2 тысячи 215 казахстанцев
    Новый фельдшерско-акушерский пункт построили в одном из карагандинских сел
    Операцию на аортокоронарное шунтирование сердца впервые провели в Алматинской области
    Популярное
    1 Объем финансирования НПО через госсоцзаказ увеличился на 20% за пять лет
    2 В рамках программы «Асыл мура» будет издан трехтомник по памятникам культуры
    3 Две республиканские трассы закрыты в ЗКО
    4 Новые правила финансирования НПО утверждены в Казахстане
    5 Генпрокуратура РК обязана обеспечить законность расследования дела Михаила Козачкова – Руслан Желдибай
    Новости партнеров