Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Акмолинская область

    Первыми завершили голосование военные в Акмолинской области

    20 Ноября 2022, 16:45

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Четырем воинским частям, командиры которых обратились с просьбой проголосовать как можно раньше, было разрешено начать голосование с 06.00. Участки в них уже завершили свою работу. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал председатель Акмолинской областной избирательной комиссии Манарбек Садуов.

    Всего в Акмолинской области 517 031 избиратель и 717 участков. Среди них 693 участка по месту постоянной регистрации и 24 – временные (больницы, следственные изоляторы, воинские части).

    «Голосование идет с 07.00 до 20.00, но есть моменты по закону, когда мы можем дать добро начать голосование на час раньше. У нас четыре воинские части в Атбасаре, Аршалы, Степногорске, Кокшетау. Командиры обратились к нам, потому что у них смена караула, и желательно было проголосовать раньше. Мы приняли постановление и дали им добро, они начали голосовать с 06.00. Участки в воинских частях уже закрылись. Временные участки могут быть закрыты раньше 20.00, как только проголосуют все лица, указанные в списках», - поделился М. Садуов.

    По словам спикера, проходящие выборы имеют несколько новшеств.

    «Если раньше мы требовали паспорт или удостоверение, а в этом году в мы принимаем также цифровой документ. Это можно через egov и ряд банков. По инициативе ЦИК у нас по всей области 173 сервисных центра, открытых по линии ЦОН. Если человек пришел, но его нет в списке, то мы проверяем по его ИИН, где он прописан, и даем ему бюллетень, человека не футболят, как это бывало раньше. А если человек вообще не имеет прописки, есть пять участков - мини-цонов, которые человека прописывают на данном избирательном участке, и он имеет право голосовать», - добавил М. Садуов.

    К 14.00 проголосовало уже 50% акмолинцев.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Президентские выборы - 2022
    Новости по теме
    Новости по теме
    Самые юные избиратели проголосовали в Жетысу
    За мир, за взаимопонимание, за мой любимый Казахстан – ветеран Наталья Гончарова
    Завершилось голосование на избирательном участке в Пекине
    Молодожены из Жетысу сделали свой выбор
    Популярное
    1 Новый Дворец школьников и спортивные центры строят в Астане
    2 Мошенник взял предоплату за ремонт квартиры в Астане и скрылся
    3 Чемпионат мира в Катаре: группа «Н» - последний шанс Роналду?
    4 Касым-Жомарт Токаев проголосовал на выборах
    5 Елена Рыбакина: Всегда чувствую поддержку казахстанцев
    Новости партнеров