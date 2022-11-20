Первыми завершили голосование военные в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Четырем воинским частям, командиры которых обратились с просьбой проголосовать как можно раньше, было разрешено начать голосование с 06.00. Участки в них уже завершили свою работу. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал председатель Акмолинской областной избирательной комиссии Манарбек Садуов.

Всего в Акмолинской области 517 031 избиратель и 717 участков. Среди них 693 участка по месту постоянной регистрации и 24 – временные (больницы, следственные изоляторы, воинские части).

«Голосование идет с 07.00 до 20.00, но есть моменты по закону, когда мы можем дать добро начать голосование на час раньше. У нас четыре воинские части в Атбасаре, Аршалы, Степногорске, Кокшетау. Командиры обратились к нам, потому что у них смена караула, и желательно было проголосовать раньше. Мы приняли постановление и дали им добро, они начали голосовать с 06.00. Участки в воинских частях уже закрылись. Временные участки могут быть закрыты раньше 20.00, как только проголосуют все лица, указанные в списках», - поделился М. Садуов.

По словам спикера, проходящие выборы имеют несколько новшеств.

«Если раньше мы требовали паспорт или удостоверение, а в этом году в мы принимаем также цифровой документ. Это можно через egov и ряд банков. По инициативе ЦИК у нас по всей области 173 сервисных центра, открытых по линии ЦОН. Если человек пришел, но его нет в списке, то мы проверяем по его ИИН, где он прописан, и даем ему бюллетень, человека не футболят, как это бывало раньше. А если человек вообще не имеет прописки, есть пять участков - мини-цонов, которые человека прописывают на данном избирательном участке, и он имеет право голосовать», - добавил М. Садуов.

К 14.00 проголосовало уже 50% акмолинцев.



