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    Первым заместителем акима Павлодарской области назначен Хасар Хабылбеков

    30 Декабря 2022, 09:56

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Новому замглавы региона уже поручено выехать в Экибастуз, чтобы на месте вести работы по наладке системы теплоснабжения жилых домов, оперативно реагировать и принимать решения по улучшению ситуации в городе после ЧС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По согласованию с Администрацией Президента, распоряжением акима Павлодарской области первым заместителем акима назначен Хасар Хабылбеков. Он будет курировать вопросы энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и строительства», - сообщила пресс-служба акима Павлодарской области.

    Хасар Хабылбеков 1986 года рождения, казах, имеет два высших образования, в 2006 году окончил Казахский институт правоведения и международных отношений по специальности бакалавр юриспруденции, в 2014 году - Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова по специальности транспортное строительство. Имеет степень магистра техники и технологии.

    Трудовую деятельность начал в 2008 году в негосударственных структурах. С 2017 года по 2021 год занимал должности главного инспектора аппарата акима области, заместителя акима района Теренколь и Щербактинского района, заместителя акима города Экибастуза, руководителя аппарата акима города Аксу, руководителя ГУ «Управление строительства Павлодарской области».

    С августа 2021 года по сегодняшний день занимал должность заместителя акима города Павлодара.

    Асаин Байханов обозначил задачи, которые стоят перед первым заместителем акима Павлодарской области. В первую очередь ему поручено выехать в город Экибастуз, чтобы на месте вести работы по наладке системы теплоснабжения жилых домов, оперативно реагировать и принимать решения по улучшению ситуации в городе после чрезвычайной ситуации.

    Фото Валерия Бугаева.

    Автор:

    Антон Гагарин

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