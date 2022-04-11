Первым компонентом от коронавируса провакцинировано 9 465 962 казахстанца

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликованы данные по количеству вакцинированных граждан Казахстана от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

В Казахстане на 11.04.2022 года первым компонентом провакцинировано 9 465 962 человека, вторым компонентом – 9 198 853 человека. Ревакцинировано – 3 502 287.

Ранее сообщалось, что в Казахстане за сутки выявлено 12 случаев заболевания коронавирусом.



