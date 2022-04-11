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    08:16, 11 Апрель 2022 | GMT +6

    Первым компонентом от коронавируса провакцинировано 9 465 962 казахстанца

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликованы данные по количеству вакцинированных граждан Казахстана от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

    В Казахстане на 11.04.2022 года первым компонентом провакцинировано 9 465 962 человека, вторым компонентом – 9 198 853 человека. Ревакцинировано – 3 502 287.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане за сутки выявлено 12 случаев заболевания коронавирусом.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Главная
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