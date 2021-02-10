Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Первым гражданином Турции в космосе может стать женщина

    10 Февраля 2021, 16:55

    АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - Космическое агентство Турции разработало программу, которая выведет страну на новый уровень технологического развития, откроет возможности в сфере космической экономики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

    Об этом заявил министр промышленности и технологий Мустафа Варанк в ходе круглого стола редакторов агентства «Анадолу» в среду в Анкаре.

    По словам главы Минпрома, реализация космической программы зависит не только от человеческого капитала и финансовых возможностей отдельно взятой страны. Важна политическая поддержка, что упрощает решение многих вопросов, подчеркнул Варанк.

    «Национальная космическая программа выведет Турцию в число лидеров по производству продукции с максимальной добавленной стоимостью. Эта программа - источник гордости для всей страны», - сказал министр.

    Глава Минпрома отметил, что лично сам президент Реджеп Тайип Эрдоган выступает за то, чтобы первым гражданином Турции в космосе была женщина. Мы отправим на орбиту самого подходящего для этой миссии жителя страны.

    Варанк отметил, что технологии, разработанные турецкими инженерами, внесут вклад в изучение космоса. Турция станет также важным игроком в сфере космической экономики, уверен министр.

    Глава Минпрома сообщил далее, что Турция уже подписала соглашения о сотрудничестве в космической сфере с тремя странами. Кроме того, подготовлены соглашения с Пакистаном и Азербайджаном. Скоро они также будут подписаны.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Освоение космоса Турция
    Новости по теме
    Новости по теме
    Из космоса определят площади конопли в Жамбылской области
    ВС Турции ликвидировали 16 террористов в двух районах севера Сирии
    Узбекистан и Турция выразили готовность помочь при тушении пожара в области Абай
    Турецкая армия уничтожила еще 5 террористов на севере Сирии
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    4 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    5 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу