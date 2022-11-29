Первых победителей хакатона определили в сфере обороны и безопасности

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Жюри рассмотрело пять заявок по двум направлениям Hackaton DefTech 2.0 в сфере обороны и безопасности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Участникам конкурса были предложены технические задания по трем направлениям. На момент проведения отборочного тура министерство получило пять заявок: две – по разработке веб-портала Deftech, три – по созданию программного продукта по проведению конкурсного отбора среди военнослужащих срочной службы для получения гранта на обучение в вузе.

По направлению оценки и анализа обеспечения, воинской дисциплины среди курсантов и военнослужащих срочной службы, включающего модули «контроля качества питания», «оценки обеспечения вещевым имуществом», «оценки воинской дисциплины» предложения не поступили.

– До конца года мы намерены провести хакатон по программе, которая будет давать возможность солдатам срочной службы оценивать качество питания, полноту обеспечения вещевым имуществом и другие параметры. В будущем году мы проведем еще три – пять таких конкурсов. Сейчас в министерстве готовятся «домашние задания», определяются потребности в таких решениях. О них мы расскажем рынку, опубликовав технические задания на сайте, – поделился планами заместитель министра обороны Дархан Ахмедиев.

Комиссия рассматривала проекты на их соответствие техническому заданию, их реализуемости и наличие соответствующих компетенций у разработчика.

Победителем по разработке веб-портала Deftech стал Жанат Абкенов. По проведению конкурсного отбора среди военнослужащих срочной службы для получения гранта на обучение в вузе жюри посчитало лучшим программный продукт ТОО «Intelligent Data Solutions».

Конкурс продолжается, технические задания размещаются на сайте Astana Hub.





Фото: gov.kz