Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.99 eur/kzt 488.82

    rub/kzt 7.7 cny/kzt 65.06
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Наука и инновации

    Первых победителей хакатона определили в сфере обороны и безопасности

    29 Ноября 2022, 12:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Жюри рассмотрело пять заявок по двум направлениям Hackaton DefTech 2.0 в сфере обороны и безопасности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Участникам конкурса были предложены технические задания по трем направлениям. На момент проведения отборочного тура министерство получило пять заявок: две – по разработке веб-портала Deftech, три – по созданию программного продукта по проведению конкурсного отбора среди военнослужащих срочной службы для получения гранта на обучение в вузе.

    По направлению оценки и анализа обеспечения, воинской дисциплины среди курсантов и военнослужащих срочной службы, включающего модули «контроля качества питания», «оценки обеспечения вещевым имуществом», «оценки воинской дисциплины» предложения не поступили.

    – До конца года мы намерены провести хакатон по программе, которая будет давать возможность солдатам срочной службы оценивать качество питания, полноту обеспечения вещевым имуществом и другие параметры. В будущем году мы проведем еще три – пять таких конкурсов. Сейчас в министерстве готовятся «домашние задания», определяются потребности в таких решениях. О них мы расскажем рынку, опубликовав технические задания на сайте, – поделился планами заместитель министра обороны Дархан Ахмедиев.

    Комиссия рассматривала проекты на их соответствие техническому заданию, их реализуемости и наличие соответствующих компетенций у разработчика.

    Победителем по разработке веб-портала Deftech стал Жанат Абкенов. По проведению конкурсного отбора среди военнослужащих срочной службы для получения гранта на обучение в вузе жюри посчитало лучшим программный продукт ТОО «Intelligent Data Solutions».

    Конкурс продолжается, технические задания размещаются на сайте Astana Hub.


    Фото: gov.kz
    Армия Безопасность Цифровой Казахстан Минобороны РК Вооруженные силы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Нелегальным гастарбайтерам будет выгоднее выйти из тени – МВД РК
    Госуслуга по включению в реестр владельцев магазинов беспошлиной торговли автоматизирована
    Более 600 новобранцев приняли присягу в гарнизонах РгК «Восток»
    Останки погибшего в годы ВОВ казахстанского воина доставят на родину из России
    Популярное
    1 Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным
    2 Завершился официальный визит Президента Казахстана в Россию
    3 Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом прибыл во Францию
    4 Декларацию 30-летия установления дипотношений между РК и РФ подписали в Москве
    5 Президент РК встретился с Председателем Правительства России
    Новости партнеров