Первых новобранцев встретили в военной части Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Вооруженные Силы Казахстана для прохождения срочной воинской службы начали прибывать юноши весеннего призыва, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в пресс-службе Таразского гарнизона Медиа-центра МО РК, в связи с усилением мер безопасности и недопущением большого количества людей в одном месте проводы в армию проходят без митингов.

«Зато в частях новобранцев встречают торжественно, - рассказала руководитель пресс-службы военного ведомства майор Дина Мухаринова. - Такую встречу под звуки марша в исполнении военного оркестра организовали в региональном командовании «Юг» для первой команды молодого пополнения из Алматы. Ребята прибыли служить в воинской части в Меркенском районе Жамбылской области».

После торжественной встречи представители администрации сборов молодого пополнения из состава офицеров и сержантов механизированной бригады регионального командования «Юг» ознакомили вновь прибывших с историей воинской части и всего регионального командования.

Прибывшая команда призывников предназначена для дальнейшего распределения в мотострелковые подразделения. Скоро в Жамбылскую область прибудут такие же команды новобранцев из различных регионов Казахстана.

«По пути следования к месту службы в поезде новобранцы успели познакомиться и подружиться между собой, что будет играть положительную роль в период их адаптации. Вновь прибывшие молодые воины пройдут карантин и трехнедельную подготовку, после чего они примут воинскую присягу. За время подготовки офицеры и сержанты администрации сборов молодого пополнения тщательно изучат морально-психологические качества новобранцев, обучат их азам военного дела, познакомят с уставами гарнизонной и караульной службы, а также с Законом о воинской службе и статусе военнослужащих», - рассказала майор Дина Мухаринова.

«Для нас служба в армии – дело чести и принципа, – уверенно заявляют молодые воины Нуржан Алимгазы и Батыр Канайбек. – Наши отцы служили срочную службу, и старшие братья тоже отслужили. Теперь наш черед. Мы должны как мужчины и как патриоты отслужить, исполнить свой долг перед Родиной и достойно вернуться домой».

Всего за время весенней призывной кампании в воинские части регионального командования «Юг» со всего Казахстана прибудет около тысячи призывников. Все они будут равномерно распределены по всем частям командования в городах Тараз, Шымкент, Кызылорда, а также в Жамбылской и Туркестанской областях – то есть по всей территории зоны ответственности регионального командования «Юг», - отметили в ведомстве.

По информации департамента по делам обороны Жамбылской области, в регионе к призывным участкам в этом году должны приписаться 6 530 юношей 2004 года рождения, которым в 2021 году исполняется 17 лет. Около 1 500 жамбылцев в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих оснований к отсрочке или освобождению от призыва, пополнят ряды Вооруженных Сил, воинских формирований Республики Казахстан.

Призыв граждан на срочную воинскую службу проводится в условиях пандемии. Комплекс мер, принимаемых по профилактике и предупреждению распространения коронавируса, находится на постоянном контроле министра обороны. Приобретенный опыт работы, связанной с изоляцией направляемых в войска призывников на призывных и сборных пунктах, позволяет не допустить массового распространения инфекции в армейской среде.

Для снижения непосредственного контакта с населением в условиях пандемии, для автоматизации процесса оповещения в ходе весеннего призыва в пилотном режиме осуществляется рассылка SMS-сообщений призывникам, подлежащим призыву на срочную воинскую службу. ПЦР-исследование призывников проводится дважды. Работа призывных пунктов строится в максимально открытом формате. Любой желающий может обратиться за необходимой информацией и получить ответы на все интересующие вопросы. Для этого в департаменте по делам обороны работает проектный офис «Қарулы Күштері – Адалдық алаңы», созданы электронные почтовые ящики и официальные аккаунты в соцсетях.