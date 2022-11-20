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      Костанайская область

    Первых избирателей — именинников отмечают подарками в Костанайской области

    20 Ноября 2022, 10:52

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В школе -лицее №1 в Костанае с самого начала открытия участка граждане активно идут голосовать. О работе избирательного участка в центре города рассказала председатель участковой избирательной комиссии №21 Татьяна Федулова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На участке у нас прикреплено 2243 избирателя. Темп голосования достаточно хороший. Хороший поток был к открытию участка. Молодежь сегодня очень активно голосует, - сказала Т. Федулова. - Сегодня среди голосующих мы отметили именинника, первого избирателя и самого возрастного избирателя 80 лет. Они отмечены подарками. Это наша своего рода благодарность людям за проявленный гражданский долг».

    На участке сегодня работают шесть наблюдателей. Двое наблюдателей из ОБСЕ посетили участок к моменту открытия и наблюдали за процессом пломбирования урн.

    «Это наш гражданский долг. Мы ведь граждане своей страны. Нам небезразлично его будущее. Поэтому голос отдать пришла сегодня. Каждый голос важен. Знаете, очень радует, что не только старшее поколение понимает значимость проявления своей гражданской позиции, но и молодежь. Вместе со мной на участок зашли молодые ребята, которые с утра встали, чтобы пойти и проголосовать. Это радует», - отметила Гульжан Кожахметова.

    Ранее сообщалось, что в Костанайской области с 7:00 часов начали свою работу все 745 избирательных участков.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

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