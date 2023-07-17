Первых IT-медиков подготовили в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде вручили дипломы первым 38 выпускникам инновационной образовательной программы «IT-медицина». Молодые специалисты станут связующим звеном двух сфер – информационных технологий и системы здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новую образовательную программу на уровне бакалавриата разработали и открыли в 2019 году два вуза – Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова и Медицинский университет Караганды. На сегодня 80 студентов, выбравших эту специализацию, изучают информационные технологии, используемые в здравоохранении, средства программирования, базы данных, методы обработки и анализа биомедицинской информации.

«В нашей стране внедряется огромное количество современных информационных технологий в медицине. И после того, как медик провел исследования, данные нужно обработать. Образовательная программа «IT-медицина» уникальна: в Казахстане подобного сотрудничества между вузами нет. У нас же идет дополнение технического обучения медицинским. Учеба длится четыре года. Наши специалисты будут компетентны сразу в двух сферах. IT-медик – это профессия будущего», – считает заведующий кафедрой информационно-вычислительных систем Карагандинского технического университета имени Абылкаса Сагинова Алексей Калинин.

Практику студенты, обучающиеся по новой программе, проходят в поликлиниках и аптеках. Тут существует большая потребность в IT-специалистах, которые бы занимались обработкой медицинских данных. Также IT-медики востребованы в республиканских исследовательских медицинских центрах. А можно и продолжить свое обучение. К примеру, поступить в магистратуру на образовательную программу «Биомедицина» Института наук о жизни Медицинского университета Караганды.

«Могу сказать, что биомедицина – это широкое направление, куда мы приглашаем представителей всех естественно-научных профессий. Сюда входит и биоинформатика – изучение структуры генома математическими методами, и разнообразные исследования молекулярно-генетических механизмов, механизмов патологических процессов, и многое-многое другое. Найдется своя ниша и для IT-медиков. Это создание алгоритмов, анализа данных, информационных систем», – отметил проректор по стратегическому развитию и международному сотрудничеству Медицинского университета Караганды Виктор Риклефс.

Отучившиеся по программе «IТ-медицина» получают диплом того университета, куда поступали. Это либо бакалавр в области информационно-коммуникационных технологий, либо бакалавр здравоохранения. К каждому диплому идут два транскрипта с дисциплинами и оценками от обоих вузов. То есть компетенции на выходе у выпускников одинаковые.

С красным дипломом окончил вуз по образовательной программе «IT-медицина» Тамырлан Алдунгаров.

«Когда я готовился к поступлению в вуз, то хотел быть программистом. Сдал ЕНТ и узнал, что в техническом университете есть несколько программ, которые соответствовали моей сфере. Меня заинтересовала IT-медицина. Это более узкая и непростая специальность. Мой родной брат работает хирургом-онкологом в областном онкологическом центре. И я понял, что хочу быть не просто программистом, а связать свою жизнь ещё и с медициной. Тем более в нашей стране нехватка таких специалистов, как я. Хочу дальше продолжать обучение, развиваться, обязательно буду поступать в магистратуру», – сказал 21-летний президентский стипендиат Тамырлан Алдунгаров.

В этом году набор абитуриентов на новую образовательную программу будет продолжен.