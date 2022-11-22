Первые за полгода летальные случаи от коронавируса произошли в Китае

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – За минувшие полгода три первых летальных случая от заболевания коронавирусом зафиксировали в Китае. Все смертельные случаи произошли в Пекине на выходных, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на данные, опубликованные муниципальным комитетом по вопросам здравоохранения.

Первый смертельный случай от коронавирусной инфекции произошел с 87-летним мужчиной. Впервые симптомы COVID-19у пациента проявились11 ноября, спустя два дня подтвердился диагноз коронавирусная инфекция легкой степени. К 19 ноября она развилась до тяжелой бактериальной инфекции в легких, что привело к септическому шоку.

Два других пациента умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Все заболевшие были старше 80 лет и имели хронические заболевания.

До этих летальных случаев предыдущая смерть от коронавируса в материковом Китае была зарегистрирована 26 мая.

По данным Госкомитета по делам здравоохранения КНР на 20 ноября, в материковом Китае выявили свыше 27 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Число инфицированных приближается к 29 тысячам – к рекордно высоким показателям, которые зафиксировали в апреле текущего года, когда сложная эпидемиологическая ситуация наблюдалась в Шанхае.

За сутки в Пекине зафиксировали свыше 1,4 тысяч новых случаев заражения COVID-19, из них почти 800 приходится на столичный район Чаоян. С начала пандемии в материковом Китае выявили около 288,5 тысяч подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, из них 5229 завершились летальным исходом.



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