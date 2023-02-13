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    Первые юрты начали устанавливать казахстанцы в Кахраманмараше

    13 Февраля 2023, 10:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы начали устанавливать первые юрты в турецком городе Кахраманмараш, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Первые юрты уже начали устанавливать в городе Кахраманмараш. Эти юрты несколько дней назад уже привезли в Турцию. Сегодня привезут еще 84 юрты», - поделился журналист Нурбек Бекбау на своей странице в сети Instagram.

    Известный журналист Нурбек Бекбау вместе с 12 добровольцами от нашей страны несколько дней назад прибыли в Турцию. От Казахстана отправили около 100 юрт.

    На кадрах видно, как журналист остался ночевать в одной из юрт, чтобы проверить, насколько тепло внутри.

    «Слышал, что после землетрясения резко холодает. Мы наблюдаем это в городе Кахраманмараш. На улице очень холодно. Мы остались ночевать в юрте, которую построили сами, чтобы проверить, насколько тепло внутри. Нужны обогреватели, походное одеяло и электроплита. В одну юрту могут поместиться 20 человек», - написал журналист. Еще одну юрту доставили в Турцию от футбольного клуба «Елимай».

    Казахстанцы собрали свыше 20 млн тенге на покупку юрт. На 17 млн 300 тысяч тенге закуплено 45 юрт. На оставшуюся сумму закупили предметы быта. Казахстанские предприниматели тоже решили помочь. Они уже закупили около 50 юрт. Около 100 юрт отправили казахстанцы в Турцию.

    Сбор предложил открыть журналист Нурбек Бекбау. Его инициативу затем поддержал известный казахстанский певец Сакен Майгазиев. Неравнодушные граждане с 7 февраля начали отправлять средства.


    Кадр из видео

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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