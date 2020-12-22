Первые выпущенные в Караганде серии вакцины от коронавируса отправили на проверку в Россию

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинский фармацевтический комплекс был выбран в качестве площадки по производству вакцины против COVID-19 «Спутник V». Выпуск вакцины осуществляется в рамках вакцины «Спутник V» в рамках реализации договорённостей между президентами Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым и Российской Федерации Владимиром Путиным, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ноябре комиссия из Министерства здравоохранения РК и специалисты РФПИ объезжали фармацевтические предприятия Казахстана. В основном они изучали готовность данных объектов к быстрому осуществлению трансфера технологии и приступить к производству вакцины. Так как КФК является биотехнологическим предприятием, карагандинский фармкомплекс был оказался самым готовым предприятием. Их оборудование и процессы соответствуют технологии производства готовой формы вакцины.

«В начале декабря начался процесс трансфера. Приехали специалисты из России. Они провели аудит площадки и дали свои рекомендации. Мы в свою очередь быстро подготовили. То есть мы провели наладку оборудования, подготовку специалистов. И сейчас докупаем оборудование для серийного производства. Вчера мы произвели опытные серии этой вакцины. Сегодня они отправлены в Россию на контроль качества», - пояснил генеральный директор КФК Сергей Барон.

В течении месяца будет проводиться контроль качества в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. После получения результатов будет подана заявка на регистрацию в Минздрав РК. Далее после получения регистрации вакцины в Казахстане, начнется его промышленное производство. Владельцем вакцины является «Российский фонд прямых инвестиции». Карагандинский фармкомплекс является площадкой по производству.

Дополнительно Карагандинскому фармацевтическому комплексу понадобилось докупить холодильное оборудование, необходимое для шоковой заморозки препарата.

«Перед нами была поставлена задача - в короткие сроки провести трансфер и наладить производство готовой формы российской вакцины «Спутник V» на нашей производственной площадке. Министерство здравоохранения РК 4 декабря подписало соглашение о сотрудничестве с владельцем технологии и ноу-хау - государственной компанией «Российский фонд прямых инвестиций». И уже 13 декабря нам поставили субстанцию для наработки валидационных серий готового продукта», - отметил генеральный директор КФК Сергей Барон.

ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс» (КФК) - первое отечественное биотехнологическое предприятие. Завод оснащён оборудованием ведущих европейских производителей. С 2012 года объём инвестиций в развитие производства КФК составил более 100 млн долл.