Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Первые возможные случаи оспы обезьян выявили в Южной Корее

    22 Июня 2022, 13:07

    СЕУЛ. КАЗИНФОРМ – Южная Корея сообщила о первых двух предполагаемых случаях заражения оспой обезьян, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание Yonhap News Agency.

    Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний сообщило во вторник об обнаружении двух вероятных случаев заболевания. В настоящее время проводятся диагностические тесты.

    Первый подозреваемый пациент, иностранец, прибыл в страну в понедельник. Он обратился в больницу в городе Пусане с жалобами на боль в горле, поражения кожи и другие возможные симптомы вируса оспы обезьян. Больной сразу был госпитализирован сотрудниками медицинского учреждения.

    Второй – местный житель. По прибытию в страну во вторник из Германии он был госпитализирован в медицинский центр в городе Инчхоне. Симптомы болезни у него проявились за два дня до прилета в Южную Корею.

    Оба пациента с оспой обезьян будут проходить лечение изолированно в специализированных больницах. Также предусмотрен 21-дневный обязательный период самоизоляции для лиц, которые тесно контактировали с больными.

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    Корея Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    В оргкомитете Олимпийских игр в Париже прошли обыски
    Более 20 человек пострадали от разрушительных торнадо в США
    Банковский кризис в США и риски для мировой экономики
    Пожар произошел в крупном развлекательном парке Германии
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге