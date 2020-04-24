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    Первые в Европе клинические испытания на людях экспериментальной вакцины от коронавируса начались в Оксфорде

    24 Апреля 2020, 13:52

    ЛОНДОН. ВВС - КАЗИНФОРМ - Первые в Европе клинические испытания на людях экспериментальной вакцины от коронавируса начались в Оксфорде. Два добровольца в Великобритании уже получили экспериментальную прививку. Отмечается, что более 800 добровольцев согласились принять участие в эксперименте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

    Первая половина из них получит вакцину от короновируса, а другая обычную вакцину от менингита. Отмечается, что добровольцы не будут знать, какую же вакцину им введут.

    Элиза Гранато (Elisa Granato) - одна из первых, кто получил прививку - сказала BBC, что она ученый и поэтому решила поддержать процесс научных исследований.

    Вакцина была разработана в течение трех месяцев группой исследователей из Оксфордского университета. Сара Гилберт (Sarah Gilbert), профессор Института исследования вакцин им. Эдварда Дженера, руководит исследованиями.

    Ранее она заявляла, что уверена в успехе примерно на 80%. Разработчикам еще предстоит протестировать вакцину на людях и собрать информацию.

    Вакцина изготовлена из ослабленного вируса-возбудителя простуды у шимпанзе (известного как аденовирус), который был генетически модифицирован таким образом, что стал безопасным для человека.

    В Оксфорде до этого разработали вакцину против ближневосточного респираторного синдрома, который также является одним из видов коронавируса, используя тот же подход.

    Единственный способ узнать, работает ли новая вакцина от коронавируса - это сравнить в предстоящие месяцы количество людей, заразившихся коронавирусом, из числа добровольцев, принимающих участие в исследовании.

    В ближайшие месяцы начнется более масштабное испытание, в котором примут участие около 5000 добровольцев без возрастных ограничений.

    Автор:

    Жанна Нурмаганбетова

    Великобритания
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