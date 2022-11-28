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    Первые товарные кредиты выданы актюбинцам в рамках проекта «Ауыл аманаты»

    28 Ноября 2022, 14:17

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актобе прошли мероприятия по празднованию дня работника сельского хозяйства. На конференции в конференц-зале Аккагаз Досжановой был дан старт проекта по льготному кредитованию сельчан «Ауыл аманаты», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Аким области Ералы Тугжанов отметил, что в сфере сельского хозяйства региона идет рост производства. С начала года в регионе произведено сельхозпродукции на сумму 381,1 млрд тенге, рост отмечается по всем сферам сельхозпроизводства. Объем производства зерна вырос в 2 раза по сравнению с прошлым годом, рост в сфере животноводства составил от 5 до 30 процентов.

    «Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своем Послании народу Казахстана отметил, что стратегической задачей является развитие сельского хозяйства, увеличение объёмов сельскохозяйственной продукции и ее добавленной стоимости. Во исполнение поручения Президента, в этом году Актюбинская область первой среди регионов дала старт проекту «Ауыл аманаты» по повышению доходов сельского населения. Проект позволит создать новые рабочие места на селе, увеличить поголовье скота и птицы, создать малый бизнес и повысить продовольственную безопасность.

    Кроме того, Глава государства принял решение направить 1 трлн тенге на развитие кооперативов со следующего года. Наша область уже сегодня стопроцентно готова к реализации данного поручения, благодаря тому, что при подготовке к «Ауыл аманаты» был проведён скрининг каждого сельского округа. Качественное и своевременное исполнение поручений Президента страны – наша с вами главная задача, поскольку от этого напрямую зависит благосостояние народа», - подчеркнул Ералы Тугжанов.

    В ходе конференции личные подсобные хозяйства из районов получили первые сертификаты на льготные денежные займы и товарные кредиты.

    Всего в «Ауыл аманаты» участвуют 24 сельских округа всех 12 районов области. Жители сел реализуют 2772 проекта на общую сумму 3 млрд тенге. При этом Актюбинская область расширила масштабы - принято решение, что помимо денежных займов крупные сельскохозяйственные предприятия предоставят 6000 голов скота в качестве товарного кредита.

    Ожидается, что при реализации данного проекта уровень безработицы на селе сократится на 41 процент, а доходы сельского населения за 5 лет вырастут в 2 раза.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Акимат Сельское хозяйство
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