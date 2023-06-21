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    Первые тонны зерна нового урожая смолотили аграрии Жамбылской области

    21 Июня 2023, 18:43

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Уборочная кампания началась на полях зерносеющих хозяйств Жамбылской области. Аграриям предстоит убрать почти 380 тысяч гектаров занятых зерновыми колосовыми культурами площадей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В начале марта весенне-полевые работы стартовали в Жамбылской области, и в последней декаде июня началась жатва. К уборке хлеба приступили пока еще в двух из десяти районов области - Жамбылском и Рыскуловском.

    В Жамбылском районе предстоит убрать 4,5 тысячи гектаров озимой пшеницы и 13,3 тысячи гектаров ячменя. В Рыскуловском районе – 61,7 тысячи гектаров озимой пшеницы и 53,2 тысячи гектаров ячменя. На сегодняшний день собрано 305 тонн зерна.

    По информации облуправления сельского хозяйства, в этом году под зерновые колосовые культуры фермеры Жамбылской области отвели 379 тысячи гектаров, в том числе под озимую пшеницу 162,7 тысячи гектаров, под ячмень –216,3 тысячи. В уборочных работах планируется задействовать более 800 единиц сельхозтехники.

    Под сельхозкультуры в этом году в целом отведено 770,7 тыс. га, что на 14,7 тыс. больше, чем в 2022 году. Под овощебахчевые культуры отведено 61,7 тысячи гектаров, под сахарную свеклу – 10,4 тысячи, под картофель – 11,8 тысячи. На 216,7 тысячи гектаров посеяли кормовые культуры. На сельхозработы в этом году выделено 15,5 тысячи тонн дизельного топлива.

    На этот год предусмотрено внести 54 тысячи тонн удобрений на площади 280 тысяч гектаров земельных угодий.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Сельское хозяйство
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