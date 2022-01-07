Первые сутки после объявления ЧП: как живет столица Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прошли сутки после объявления режима чрезвычайного положения в столице Казахстана. Корреспонденты МИА «Казинформ» объездили город, чтобы узнать, как живет население и работают общественные объекты. Подробнее в нашем фоторепортаже.

В городе ситуация стабильная. Как в обычные дни не заметишь скопление автомобилей и людей, однако общественный транспорт работает в прежнем режиме. Как отмечалось ранее, автобусы бесплатно перевозят пассажиров.

Небольшая очередь наблюдается возле заправочных станций.

Мы заглянули в один из самых крупных торгово-развлекательных центров столицы. В связи с отсутствием интернета всех людей без проверки Ashyq запускают внутрь, однако просят находиться в масках. Часть магазинов одежды, кофеен не работают.

Приостановил работу один из крупных супермаркетов (Galmart). Сотрудники еще не в курсе, когда же снова заработает супермаркет.

На левом берегу столицы для сохранения общественной безопасности можно заметить полицейские машины. Одна из них расположилась возле монумента «Байтерек».

Возле Дома Министерств, на проспекте Мангилик ел также можно заметить оцепление и полицейскую машину.

Несколько единиц специальной техники расположились на правом берегу столицы. Отметим, что меры принимаются для обеспечения безопасности населения.

Пробок в городе нет. Можно спокойно передвигаться из левого на правый берег столицы.

Для обычных горожан жизнь продолжается в привычном русле. На остановках можно заметить людей, ожидающих свои автобусы.

Ряд объектов общественного питания также работают в привычном режиме. Однако принимается только наличная плата.

Магазины ремонта обуви, цветочные, аптеки тоже продолжают работу. В аптеках можно заметить небольшую очередь, оплата принимается только наличными.

Также выстроенную очередь можно заметить возле банкоматов банков второго уровня. Горожане делятся своим лайфхаком: как же снять наличные деньги.

«Когда кто-то оплачивает наличными кредит, нужно встать в очередь после него и получить из банкомата наличные деньги», - рассказывают горожане.

В некоторых местах установленные аппараты приема платежей не работают. А где-то можно закинуть платеж на номер телефона.

В торговый дом «Астаналык базар» заходят люди, чтобы купить продукты питания. А расположенные рядом филиалы ломбарда закрыты.

Также напомним, что до 23:00 работают небольшие ларьки и магазины, где можно закупить продукты питания. Оплата производится наличными средствами.

Ранее аким Нур-Султана Алтай Кульгинов обратился к жителям города. Аким напомнил, что в ряде регионов Казахстана бесчинствуют радикально настроенные сторонники беспорядков.