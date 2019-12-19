Первые спутники британской компании OneWeb доставлены на Байконур

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – На космодроме Байконур начата подготовка к первому пуску 2020 года. На днях на космодром самолетом Ан-124-100 были доставлены спутники британской компании OneWeb, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно плану запусков с Байконура на 2020 год, запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с 34-мя космическими аппаратами One Web запланирован на 30 января 2020 года.

Выполнение работ по запускам космических аппаратов группировки OneWeb в рамках контрактов с французской компанией Arianespace обеспечивает Главкосмос - дочернее предприятие госкорпорации «Роскосмос», сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Первые шесть спутников OneWeb были запущены из Гвианского космического центра на ракете «Союз-СТ» 28 февраля 2019 года. В общей сложности компания намеревается развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников и начать их коммерческое использование в 2020 году и уже к 2021 году OneWeb намерена обеспечить 24-х часовое покрытие Земли связью.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. Орбитальная группировка будет состоять из 18 плоскостей по 36 спутников в каждой. Запуски планируются осуществлять с космодромов Байконур, Восточный и из Гвианского космического центра.

Как сообщалось, во время недавнего визита в США Премьер-Министр РК обсудил с главным исполнительным директором One Web А. Штекелем перспективы реализации проекта по повсеместному покрытию территории Казахстана, в том числе удаленных и труднодоступных районов, высокоскоростным широкополосным Интернетом через спутники связи. По итогам переговоров управляющий МФЦА К.Келимбетов и глава One Web А.Штекель подписали документ по дальнейшему продвижению проекта.