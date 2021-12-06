Первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса выявили в России

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Омикрон-штамм коронавируса выявили у двух человек, прилетевших в Россию из ЮАР, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора в понедельник, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«У двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, полученным в первые сутки пребывания в обсерваторе, в результате полногеномного секвенирования, проведенного ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, подтвержден штамм «омикрон», - указывается в сообщении.

Всего, по данным ведомства, положительный ПЦР-тест выявлен у 10 прибывших из ЮАР граждан. В настоящее время специалисты устанавливают штаммы.

ВОЗ назвала штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». В заявлении организации сообщалось, что эта разновидность имеет большое число мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность, поскольку может сказаться на эффективности вакцин. Согласно предварительным данным, штамм обладает повышенной способностью к распространению.



