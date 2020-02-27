Первые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Латинской Америке и Финляндии

САН-ПАУЛУ - ХЕЛЬСИНКИ. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения Бразилии подтвердило первый случай заражения новым коронавирусом (COVID-19) в среду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Agencia Brasil.

Отмечается, что это первый случай заражения коронавирусом в Латинской Америке.

Инфицированный - 61-летний житель бразильского города Сан-Паулу. По данным агентства, он находился в Ломбардии на севере Италии с девятого по 21 февраля. По возвращении из поездки в прошлую пятницу у него появились симптомы коронавируса - жар, сухой кашель, боль в горле и насморк. После сдачи серии анализов в больнице Сан-Паулу у него подтвердился вирус.

В ходе пресс-конференции министр здравоохранения Бразилии Луис Энрике Мандетта сообщил, что пациент чувствует себя нормально и находится дома. Он отметил, что власти собираются наблюдать, как вирус будет вести себя в тропической стране летом. Мандетта также поведал о мерах по сдерживанию распространения вируса в стране.

В среду вечером также стало известно о первом официальном случае заражения коронавирусом в Финляндии. Helsinki Times сообщает, что жительница Финляндии также заразилась коронавирусом в результате недавней поездки на север Италии.

Пациентка вернулась из Милана в Хельсинки в воскресенье и с тех пор общалась лишь с двумя людьми. Медики уже связались с ними, но ни у одного, ни у другого симптомов вируса пока нет.

Больница при университете Хельсинки утверждает, что риск заразится вирусом в Хельсинки очень низок, и ситуация находится под контролем.

Коронавирус постепенно захватывает Европу: о первых случаях заражения сообщили ранее в Австрии и Хорватии, Норвегии, Румынии. Новые случаи заражения коронавирусом COVID-2019 выявлены в Германии.

В Европе наиболее тревожная ситуация складывается в Италии, где жертвами COVID-2019 стали 11 человек.



