Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Первые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Латинской Америке и Финляндии

    27 Февраля 2020, 10:41

    САН-ПАУЛУ - ХЕЛЬСИНКИ. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения Бразилии подтвердило первый случай заражения новым коронавирусом (COVID-19) в среду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Agencia Brasil.

    Отмечается, что это первый случай заражения коронавирусом в Латинской Америке.

    Инфицированный - 61-летний житель бразильского города Сан-Паулу. По данным агентства, он находился в Ломбардии на севере Италии с девятого по 21 февраля. По возвращении из поездки в прошлую пятницу у него появились симптомы коронавируса - жар, сухой кашель, боль в горле и насморк. После сдачи серии анализов в больнице Сан-Паулу у него подтвердился вирус.

    В ходе пресс-конференции министр здравоохранения Бразилии Луис Энрике Мандетта сообщил, что пациент чувствует себя нормально и находится дома. Он отметил, что власти собираются наблюдать, как вирус будет вести себя в тропической стране летом. Мандетта также поведал о мерах по сдерживанию распространения вируса в стране.

    В среду вечером также стало известно о первом официальном случае заражения коронавирусом в Финляндии. Helsinki Times сообщает, что жительница Финляндии также заразилась коронавирусом в результате недавней поездки на север Италии.

    Пациентка вернулась из Милана в Хельсинки в воскресенье и с тех пор общалась лишь с двумя людьми. Медики уже связались с ними, но ни у одного, ни у другого симптомов вируса пока нет.

    Больница при университете Хельсинки утверждает, что риск заразится вирусом в Хельсинки очень низок, и ситуация находится под контролем.

    Коронавирус постепенно захватывает Европу: о первых случаях заражения сообщили ранее в Австрии и Хорватии, Норвегии, Румынии. Новые случаи заражения коронавирусом COVID-2019 выявлены в Германии.

    В Европе наиболее тревожная ситуация складывается в Италии, где жертвами COVID-2019 стали 11 человек.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Происшествия Здравоохранение Евросоюз Пневмония в Китае
    Новости по теме
    Новости по теме
    Образование и медицина должны быть бесплатными для народа – мажилисмен Асхат Рахимжанов объяснил депзапрос
    Опухоль головного мозга удалили врачи жителю Семея
    Около 3 млрд тенге выделено на лечение пациентов с заболеваниями крови в Карагандинской области
    ВОЗ впервые разработала программу по борьбе с анемией
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
    Новости партнеров