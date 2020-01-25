Первые случаи заражения коронавирусом из Китая подтверждены во Франции

ОСЛО. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения Франции Аньес Бузин на специальной пресс-конференции подтвердила, что обследование двух человек во Франции дало положительный результат на коронавирус из Китая. Об этом сообщает норвежское информационное агентство «АВС Nyheter».

По ее словам, один из пациентов госпитализирован в Бордо, другой находится под наблюдением в Париже, сказала Бузин на пресс-конференции в пятницу вечером.

«Мы выявили эти случаи очень быстро», - отметила французский министр здравоохранения, подчеркнув, что есть вероятность того, что в ближайшие дни будет выявлено больше случаев заболевания с тем же диагнозом. В то же время она добавила, что власти сделают все возможное, чтобы предотвратить распространение вируса.

Один из госпитализированных в Бордо рассказал, что недавно вернулся из поездки в Китай, затем посетил Нидерланды, прежде чем вернуться во Францию. Второй зараженный, который госпитализирован в Париже, также посещал Китай, но пока неизвестно посещал ли город Ухань, где началась вспышка вируса.

Ильяс Омаров