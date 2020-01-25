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    Первые случаи заражения коронавирусом из Китая подтверждены во Франции

    25 Января 2020, 10:53

    ОСЛО. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения Франции Аньес Бузин на специальной пресс-конференции подтвердила, что обследование двух человек во Франции дало положительный результат на коронавирус из Китая. Об этом сообщает норвежское информационное агентство «АВС Nyheter».

    По ее словам, один из пациентов госпитализирован в Бордо, другой находится под наблюдением в Париже, сказала Бузин на пресс-конференции в пятницу вечером.

    «Мы выявили эти случаи очень быстро», - отметила французский министр здравоохранения, подчеркнув, что есть вероятность того, что в ближайшие дни будет выявлено больше случаев заболевания с тем же диагнозом. В то же время она добавила, что власти сделают все возможное, чтобы предотвратить распространение вируса.

    Один из госпитализированных в Бордо рассказал, что недавно вернулся из поездки в Китай, затем посетил Нидерланды, прежде чем вернуться во Францию. Второй зараженный, который госпитализирован в Париже, также посещал Китай, но пока неизвестно посещал ли город Ухань, где началась вспышка вируса.

    Ильяс Омаров

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Франция Пневмония в Китае
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