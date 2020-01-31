Первые случаи коронавируса зафиксированы в Великобритании

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – В Великобритании были зарегистрированы первые два случая заражения коронавирусом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Пробы двух членов одной семьи дали положительный результат на коронавирус, заявили британские медики. Больше никаких подробностей не сообщается – ни о том, кто эти двое, ни где они находятся.

По крайней мере 213 человек в Китае уже скончались от вируса, в основном в провинции Хубэй, где находится город Ухань. В Китае на данный момент зафиксировано почти 10 000 случаев заболевания.

В 18 других странах было зафиксировано 98 случаев заражения вирусом.

Профессор Крис Уитти, главный санитарный врач Англии, заявил: «Государственная служба здравоохранения чрезвычайно хорошо подготовлена и имеет опыт лечения инфекций. Мы уже работаем над тем, чтобы определить, с кем данные пациенты вступали в контакт, чтобы предотвратить дальнейшее распространение».

«Мы подготовились к потенциальным случаям коронавируса в Великобритании, и у нас есть надежные меры борьбы с инфекцией, чтобы отреагировать немедленно», - подчеркнул он.

Профессор Уитти добавил, что «Великобритания тесно сотрудничает со Всемирной организацией здравоохранения и международным сообществом и готова к любому развитию событий».

Вчера Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

В настоящее время 83 британца и 27 иностранных граждан возвращаются в Великобританию из китайского города Ухань, центра вспышки коронавируса. Сразу после прилета пассажиры будут доставлены в местную больницу и помещены на карантин на две недели.