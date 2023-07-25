Первые случаи кори завезены из Турции и России – министр Ажар Гиният

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения Ажар Гиният высказалась о заболеваемости корью в Казахстане. По информации министра, в этом году заболело около 2 тысяч детей, а первые случаи были завезены из Турции и России, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Заболеваемость корью отмечается во многих странах, в том числе и в Казахстане - около 2 тысяч детей заболело за это время в этом году. Заболели корью в основном дети не привитые. В первую очередь, были завозные случаи, дети ездили отдыхать в соседние и другие страны, и привозили случаи кори, и те дети, которые не были защищены, заболели уже в Казахстане», - прокомментировала в кулуарах Правительства министр Ажар Гиният.

По ее словам, первые случаи были завезены из Турции, России.

«Мы ведем информационную работу о важности привить детей, защитить. По контактным смотрим, выясняем, есть ли прививки. Дети за время инкубационного периода еще изолируются», - объяснила министр здравоохранения.

Что касается внеплановой прививки против кори, Ажар Гиният ответила, что отдельную кампанию по вакцинации не планируется проводить, так как такая работа ведется системно со всеми детьми, которые не привиты, не защищены.

По регионам Казахстана, рост заболеваемости наблюдался в Астане.