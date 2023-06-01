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    Первые рельсы второго пути уложены на участке Достык - Мойынты

    1 Июня 2023, 15:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первые звенья рельсошпальной решетки уложены во второй путь на перегоне Сарыкум - Буйрек. Формирование верхнего строения началось со станции Сарыкум, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

    Как сообщили в пресс-службе нацкомпании, на сегодняшний день готовы к укладке 115 километров путевой решетки. Они собраны на временных звеносборочных базах из рельсов и шпал, изготовленных на Темиртауском, Алматинском и Актюбинском заводах.

    Старт реализации проекта по возведению вторых путей на железнодорожном участке состоялся в ноябре прошлого года. К строительным работам приступили в начале 2023 года.

    Всего будет уложено 836 километров рельсовой колеи и построено 396 искусственных сооружений.

    После завершения строительства пропускная способность участка Достык - Мойынты увеличится в 5 раз - с 12 до 60 пар поездов в сутки, что положительно скажется на перевозках грузов казахстанских экспортеров.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    КТЖ Строительство
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