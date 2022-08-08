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    • Первые ракетки Казахстана узнали свои места в рейтингах WTA и ATP

    8 Августа 2022 13:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном и парном разрядах обновили свои рейтинги, сообщает Sports.kz.

    Первой ракеткой мира среди женщин осталась Ига Свёнтек из Польши, на втором месте — эстонка Анетт Контавейт, на третью позицию поднялась испанская спортсменка Паула Бадоса.

    Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина потеряла четыре строчки, став 27-й. Напомним, что Рыбакина неудачно выступила на турнире, прошедшем в Сан-Хосе (США) — она проиграла в первом раунде как одиночного, так и парного разрядов.

    В парном рейтинге топ-3 по-прежнему составляют Элизе Мертенс (Бельгия), Чжань Шуай (Китай) и Катерина Синякова (Чехия). Сильнейшая из казахстанских «парниц» Анна Данилина опустилась на две отметки — 21-я, Рыбакина потеряла аналогичное количество строк — 68-я.

    Звание первой ракетки мира среди мужчин сохраняет россиянин Даниил Медведев, на второй строчке — немецкий спортсмен Александр Зверев, третий — Рафаэль Надаль из Испании. Казахстанский теннисист Александр Бублик отыграл одну позицию и занял 41-е место.

    В парном разряде всё так же лидируют британец Джо Сэлисбери, представитель США Раджив Рам и аргентинский теннисист Орасио Себальос. Казахстанец Андрей Голубев сместился с 42-й на 44-ю позицию, а Александр Недовесов поднялся на три строчки — 57-й. Бублик — 199-й (-3).

    Фото: sports.kz
    #Спорт #Теннис
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