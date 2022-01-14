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    Первые подснежники расцвели на юге Казахстана

    14 Января 2022, 10:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Туркестанской области расцвели первые подснежники, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Подснежники зацвели в Байдибекском районе в горах Боралдай», - поделился фотографиями на своей странице в Facebook сотрудник Сырдарья-Туркестанского регионального природного парка Бакытжан Кырыкбай.

    Добавим, что на севере Казахстана первоцветы обычно расцветают лишь в конце февраля или марте. Э кологическое сообщество страны призывает казахстанцев не рвать, не продавать и не покупать первоцветы. Если собирать подснежники вместе с луковицами, то для растения это означает полную гибель. На следующий год в этом месте оно не будет расти. Но даже если цветок сорван без луковицы, это отражается на растении негативно. Оно будет лишено возможности размножаться семенами, да и сама луковица может зачахнуть, так как без цветка растение не может нормально развиваться.


    Автор:

    Анеля Касымова

    Туркестанская область Природа
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