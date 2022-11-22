Первые нули зафиксированы на чемпионате мира в Катаре

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Нулевой ничьей завершился матч чемпионата мира по футболу между командами Дании и Туниса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вопреки ожиданиям многих, встречу гораздо активнее начал Тунис. Игроки в белой форме активно наседали на ворота европейцев, датчане на первых порах даже не могли надолго пересечь линию центрального круга – настолько хорош был прессинг африканцев. Все, что делали скандинавы, когда мяч попадал к ним, было перекатыванием мяча на своей половине. На 11 минуте опаснейший дальний удар удался Мохамеду Дрэгеру – мяч срикошетил от защитника и ушел на угловой, едва не залетев в ворота. Корнер ни к чему не привел. После этого темп игры немного упал. На 20 минуте Дания неожиданно взорвалась резкой атакой по левому флангу, заработав угловой. Затяжная атака датчан после розыгрыша не завершилась успехом. А в ответной атаке Тунис забил гол, правда, из офсайда. К середине тайма датчане выровняли игру, которая теперь пошла на встречных курсах. Дальний пас выводил Сков-Ольсена на свидание с голкипером, однако защитник выбил мяч на угловой. В ответ тунисцы организовали свою атаку, которой также не дали завершиться голом. В конце тайма самый реальный момент был у Туниса: Жебали вывели один на один с вратарем, и он технично перекидывал того, но Шмейхель невообразимым образом достал мяч кончиками пальцев и отправил на угловой. 0:0 в первом тайме.

Во втором тайме Тунис начал с активных атак, осадив ворота скандинавов дальними ударами и угловыми, которые, впрочем, дивидендов пока не приносили. А вот датчане ухитрились забить в ответной атаке, но гол Дамсгора засчитан не был из-за офсайда у партнеров. Следом бил головой Дольберг после подачи Эриксена, но вратарь африканцев отвел угрозу. На 69 минуте партнеры вывели на ударную позицию уже Эриксена, но плотный удар ветерана из-за штрафной перевел на угловой вратарь Дамен. После подачи Корнелиус переправил мяч в штангу… В оставшееся время обе команды старались организовать подходы к чужим воротам, но результативностью они не отличались. Как итог, нулевая ничья. В группе «D» сегодня также состоится еще один матч – между командами Франции и Австралии.



