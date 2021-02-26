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    Первые международные рейсы планируют осуществить из аэропорта Туркестана

    26 Февраля 2021, 20:03

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Отечественные авиакомпании планируют открытие международных рейсов из аэропорта города Туркестан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

    В марте 2021 года ожидается, что авиакомпания «Эйр Астана» начнет выполнение 7 рейсов в неделю (ежедневно) между городами Туркестан и Стамбул.

    Также, авиакомпания «SCAT» планирует начать выполнение 2-х рейсов в неделю по маршруту Туркестан – Стамбул.

    По итогам проведенной Комитетом гражданской авиации работы Постановлением Правительства Республики Казахстан № 79 от 19 февраля 2021 года аэропорту города Туркестан присвоен статус международного аэропорта.

    В настоящее время ведется подготовительная работа по открытию рейсов между городами Туркестан и Стамбул.

    Напомним, строительство аэропорта Туркестана было завершено осенью 2020 года. Первый регулярный рейс в аэропорт Туркестана был совершен 1 декабря 2020 года.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Туркестанская область Туризм Транспорт Регионы Казахстана
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