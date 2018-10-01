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Первые медали Юношеской Олимпиады принесли Казахстану дзюдоисты
БУЭНОС-АЙРЕС. КАЗИНФОРМ - Представители команды по дзюдо Маргарита Гриценко и Бекарыс Садуакас завоевали медали юношеских Олимпийских игр-2018 в Буэнос-Айресе, передает МИА «Казинформ».
По информации НОК РК, Маргарита Гриценко представляет страну в весовой категории до 78 килограммов. В четвертьфинале она встречалась с соперницей из Эквадора Эдит Ортиз. Схватка продлилась 34 секунды - Гриценко одержала чистую победу.
Далее она встретилась с чешкой Эстер Свободовой и также оказалась сильнее. В финальной схватке 16-летняя Гриценко уступила 17-летней немке Раффаэле Игл и стала серебряным призером ЮОИ.
В это время 17-летний Бекарыс Садуакас в мужском контесте до 100 килограммов также сначала смог квалифицироваться финал. Затем в полуфинале оказался сильнее иранца Абольфази Шожея. Затем прошел и венгра Зомбора Вега.
В финале Садуакас встретился с представителем Грузии Ильей Сулуманидзе. Поединок завершился досрочной победой казахстанца с помощью вазари.
Фото: Сали Сабиров. Пресс-служба НОК Казахстана
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