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    Первые лицензированные криптомагазины появились в Узбекистане

    18 Ноября 2022, 19:23

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане начали выдавать первые лицензии на осуществление деятельности криптомагазинов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Национального агентства перспективных проектов (НАПП), Узбекистан является одной из немногих стран мира, у которой есть сформированная нормативно-правовая база по регулированию оборота криптоактивов.

    «На основании вышеуказанных нормативно-правовых актов Агентством выданы первые лицензии на осуществление деятельности криптомагазина ООО «Crypto Trade NET» и ООО «Crypto Market». Криптомагазины будут облегчать процедуру покупки или продажи криптоактивов», - сообщает НАПП.

    Зарегистрированные криптомагазины стали первыми не только в Узбекистане, но и в Центральной Азии и СНГ. В Агентстве также настоятельно призвали граждан проявлять бдительность и не пользоваться услугами нелицензированных криптопосредников.

    Фото: coinsnetwork.com

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Узбекистан Мировые новости Криптовалюта
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