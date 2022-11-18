Первые лицензированные криптомагазины появились в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане начали выдавать первые лицензии на осуществление деятельности криптомагазинов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Национального агентства перспективных проектов (НАПП), Узбекистан является одной из немногих стран мира, у которой есть сформированная нормативно-правовая база по регулированию оборота криптоактивов.

«На основании вышеуказанных нормативно-правовых актов Агентством выданы первые лицензии на осуществление деятельности криптомагазина ООО «Crypto Trade NET» и ООО «Crypto Market». Криптомагазины будут облегчать процедуру покупки или продажи криптоактивов», - сообщает НАПП.

Зарегистрированные криптомагазины стали первыми не только в Узбекистане, но и в Центральной Азии и СНГ. В Агентстве также настоятельно призвали граждан проявлять бдительность и не пользоваться услугами нелицензированных криптопосредников.

Фото: coinsnetwork.com



