Первые льготные кредиты выдали актюбинским предпринимателям по Дорожной карте занятости

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области по госпрограмме «Дорожная карта занятости 2025» в рамках микрофинансирования выданы первые льготные кредиты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По «Дорожной карте занятости 2025» выданы первые кредиты актюбинской МФО

Как сообщили в РПП «Атамекен», на финансирование кредитов участников проекта «Бастау Бизнес» по республике выделено 22,5 млрд тенге, из них в рамках «Дорожной карты занятости 2025» в сентябре выделено 1,3 млрд тенге на Актюбинскую область.

МФО «Atameken Aktobe» была создана в апреле 2021 года при участии РПП «Атамекен» и акимата Актюбинской области согласно Постановлению Правительства №382 от 4 июня 2021 года. МФО выдаются кредиты выпускникам проекта «Бастау Бизнес», успешно защитившим свои бизнес-планы, на развитие всех видов предпринимательской деятельности. Максимальный размер займов в 2021 году для жителей сел и малых городов составляет 7,2 млн тенге, для городских жителей — 18,9 млн тенге. Льготный период выплаты основного долга — до 12 месяцев, ставка вознаграждения — 6% годовых. Срок кредитования до 5 лет, пополнение оборотных средств до 36 месяцев, а для проектов в сфере животноводства до 7 лет.

Однако не финансируются проекты по приобретению земельных участков на ИЖС и недвижимого имущества, рефинансированию кредитной задолженности, погашению имеющихся кредитов, а также на потребительские цели.

Первыми льготные кредиты по «Дорожной карте занятости 2025» под 6 процентов годовых получили пять актюбинцев, выпускники проекта «Бастау Бизнес».

В числе первых льготный кредит получил предприниматель из Кобдинского района Таттибек Амиргалиев.

«Я давно планировал заняться выращиванием клубники в промышленных объемах. Открытие микрофинансовой организации с выгодными условиями финансирования стали для начинающего предпринимателя огромным подспорьем. Важный момент — это минимальный пакет документов и сопровождение консультантов МФО. В течение месяца с момента обращения мы получили одобрение на кредит в размере 7,2 млн тенге», — рассказал Таттибек Амиргалиев.

Кредит в размере 6,3 млн тенге на приобретение КРС получил также житель Кобдинского района Амангелды Казымбетов. Еще два профинансированных проекта — из Мартукского района, в том числе ИП «Гильманова Г.Н.», которая планирует разводить крупнорогатый скот, и Берк Ибраймов, который приобретет газель для грузоперевозок.

По городу Актобе льготный кредит в размере 8 млн тенге получила ИП «Хожакова Даулет Балтаевна», которая занимается реализацией шубата.

«Мне 60 лет, но это не стало преградой обучиться в этом году основам предпринимательства по программе «Бастау Бизнес». В поселке Курайли семьей занимаемся разведением верблюдов и реализацией шубата. Напиток весьма востребованный среди местного населения благодаря целебным свойствам. В подворье 5-6 верблюдов своих. Хотим теперь приобрести еще около десяти голов. Обратилась в МФО, здесь проконсультировали и помогли со сбором документов. После рассмотрения комиссии нам одобрили и выдали средства», — делится Даулет Хожакова.