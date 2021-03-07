Первые: казахстанские женщины, внесшие вклад в развитие разных отраслей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Одной рукой качают колыбель, а другой весь мир. Это выражение очень точно описывает хрупких и нежных, но в то же время отважных и мудрых женщин, которые покоряют и землю, и космос, и науку, и сердца мужчин. В преддверии Международного женского праздника МИА «Казинформ» вспоминает первых казахстанских женщин, внесших особый вклад в развитие разных отраслей. Их имена вписаны золотыми буквами в историю нашей страны, как первооткрыватели, первые покорители. Именно ОНИ – большая мотивация для девочек, которые находятся в поиске себя, хотят добиться определенных успехов в выбранном направлении.

В период пандемии коронавирусной инфекции казахстанцы осознали важность профессии врача. Их называли «Героями нашего времени», «Ангелами в белых халатах». Действительно они заслуживают всех теплых пожеланий, чистосердечных признаний.

Первыми женщинами-врачами в истории нашей страны запомнились Гульсум Асфендиярова и Аккагаз Досжанова, которые оказывали самую необходимую помощь населению.

В 1897 году в Санкт-Петербурге открылся первый в Европе женский медицинский институт, где Гульсум Асфендиярова получила профессиональное образование. Окончив институт в 1908 году, она вернулись на родину работать. В 1910 году Асфендиярова перешла на работу в Папский сельский врачебный округ Наманганского уезда. В 1913 году начала свои обязанности фельдшером-акушером главного врача в Хиве. Через год Гульсум Асфендиярова вернулась в Ташкент. Здесь с помощью отца она открыла частную больницу на 30 коек. Позже стала директором городского роддома, активно участвовала в политической жизни общетюркской столицы, помогала брату - тоже врачу, будущему министру здравоохранения КазАССР Санжару Асфендиярову - в работе по организации помощи голодным и бездомным. В 1920 году по поручению и при поддержке Бюро мусульман во главе с наркомом здравоохранения ТАССР Т. Рыскуловым организовала «Женские акушерские курсы», где лично вела дисциплину «Физиология беременных». С 1922 года Асфендиярова совмещала педагогическую деятельность с работой в Детской городской больнице, где ее ассистенткой была Аккагаз Досжанова - первая выпускница открывшегося в Ташкенте Восточно-Азиатского университета по специальности врач (осень 1922 года).

Аккагаз Досжанова окончила медицинский факультет Московского университета. Лечила раненых в годы гражданской войны. В воспоминаниях мужа Алимгерея Ершина говорится, что она была самородком – и как врач-педиатр, и как педагог. Диплом врача получила после окончания Восточно-Азиатского университета в Ташкенте.

Наряду с медициной, особого внимания заслуживает сфера образования. Значимую роль в просвещении и воспитании детей сыграла Хуснижамал Нуралыханова – первая казахская женщина-учитель. Окончив Земскую школу в Казани, она с юных лет проявляла любовь. После окончания обучения, Хуснижамал начала преподавательскую работу в женском училище в Орде в 1894 году. В конце XIX века ей удалось открыть первую школу для казахских девочек. Книжки, учебники и другие необходимые для занятий предметы ей передавал инспектор А. Вознесенский.

Первой женщиной-казашкой профессором, доктором медицинских наук, основателем школы онколорингологии и онкостоматологии является Софья Баймаканова. В 1953 году она окончила лечебный факультет, затем аспирантуру при кафедре ЛОР-болезней Казахского государственного медицинского института. С 1957 года работала на кафедре лор болезней Семипалатинского медицинского института. В 1958 году защитила кандидатскую диссертацию «Состояние слухового и вестибулярного анализатора при гипертонической болезни». Под ее руководством выполнены и успешно защищены 3 докторские, 16 кандидатских диссертаций, опубликованы 243 научных работ, 4 монографии. В ее копилке 19 рационализаторских предложений, 17 методических рекомендаций, 4 из которых — уникальные методики хирургического лечения заболеваний гортани — рекомендованы для всесоюзного внедрения, 4 авторских свидетельства на изобретения.

За права казахских женщин боролась Алма Оразбаева - общественный и политический деятель. Она была первой казашкой, которая в 1919 году вступила в большевистскую партию. Всю свою жизнь она посвятила отстаиванию прав казахских женщин в степи. С этой целью объезжала кочевые аулы, разъясняла женщинам права по защите себя и ребенка, обучала грамоте. Также была членом редколлегии журналов «Әйелдер теңдігі», «Жас қазақ», «Жас қайрат». За проявленное мужество и активную деятельность Алма Оразбаева получила общественное признание.

История помнит немало женских имен, внесших непосильный вклад в становление и развитие определенной сферы. В журналистике с особым трепетом мы вспоминаем Назипу Кулжанову – первую казашку-журналистку. В истории она запомнилась, как одна из самых образованных и мудрых женщин своего времени. Назипа Кулжанова организовывала литературно-музыкальные, этнографические вечера. В своих статьях она поднимала вопросы воспитания молодежи, культуры, рассказывала о жизни казахских женщин. Она всегда поддерживала стремление женщин к активной позиции в обществе, старалась развить женское движение. Работала в таких журналах, как «Қызыл Қазақстан», «Әйел теңдігі», «Равенство женщин», также печатала статьи в газетах «Айкап», «Казах», «Знамя единства», «Алаш».

Казахстанские женщины покоряли не только науку и медицину, но и небо. Хиуаз Доспанова – единственная летчица-казашка. Ее имя наводило страх и ужас на фашистских захватчиков. За смелость и бесстрашие в бою Хиуаз Доспанову прозвали «ночной ведьмой». Во время Великой отечественной войны она была зачислена штурманом-стрелком в 588-й ночной бомбардировочный авиаполк. Боевые задания выполняла на Южном фронте, Северном Кавказе, в Закавказье, Украине и Белоруссии. Дважды отважная летчица была тяжело ранена, но вновь возвращалась в строй и встретила Победу под Берлином. С войны Хиуаз Доспанова вернулась инвалидом II группы, со сросшимися переломами обеих ног, но, несмотря на это, активно участвовала в общественной жизни. Ее не стало 20 мая 2008 года…

Первой женщиной-министром иностранных дел Казахской ССР и первой в истории Казахстана женщиной-дипломатом, выступавшей с трибуны Организации Объединенных Наций, стала Балжан Бультрикова. С детства она мечтала стать учительницей. С юного возраста буквально готовила себя к этому ответственному ремеслу: читала много книг. Была мудрой, рассудительной не по годам, чем удивляла родителей и сверстников. В погоне за детской мечтой она устроилась на работу в школу. Затем занимала ответственные посты, активно вовлекалась в общественную и политическую жизнь страны. Благодаря стойкости характера, мудрости, проявленным навыкам она добилась высокой должности, о которой, возможно, и не мечтали девушки. Впервые в истории страны ее назначили министром иностранных дел Казахской ССР. В историю Казахстана она также вошла, как первая в истории женщина-дипломат, выступавшая с трибуны ООН. Об этом даже говорится в книге известного американского дипломата Генри Киссинджера.

Талантливых и одаренных женщин-казашек было немало. Куляш Байсеитову и Шару Жиенкулову многие знают, как первую оперную певицу и первую профессиональную казахскую танцовщицу. Куляш Байсеитову признали первой профессиональной оперной и концертной певицей страны. В молодом возрасте ей присвоили звание Народной артистки СССР. Ее именем названы улицы в разных городах, также известная специализированная музыкальная школа в Алматы.

Первой казашкой женщиной-режиссером является Дарига Тналина – Отличник кинематографии СССР, заслуженный деятель искусств Казахстана. Много лет она проработала на Мосфильме с мэтрами советского кино. Благодаря этому опыту она самостоятельно начала снимать кино. Дарига Тналина внесла большой вклад в дубляж фильмов золотого фонда мирового и советского кино на казахском языке. Именно этот труд способствовал сохранению и развитию литературного казахского языка в период СССР.

Акмарал Арыстанбекова - первая женщина-посол в истории Казахстана, первый Постоянный Представитель РК в ООН, министр иностранных дел Казахской ССР. Она занимала должность Посла РК во Французской Республике и Постоянного Представителя Казахстана при ЮНЕСКО по совместительству. Является доктором исторических наук.

Ее высокие человеческие и профессиональные качества высоко оценил Елбасы Нурсултан Назарбаев. В истории запомнилась, как первый генерал среди женщин Казахстана. Такое высокое звание Сауле Айтпаевой присвоил Первый Президент Казахстана. Она работала в разных структурах, занимала руководящие посты. Награждена орденом «Даңқ» II степени, медалью «Ерен еңбегі үшін», нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры», «Почетный гражданин Акмолинской области».

Первой женщиной-акимом области стала Гульшара Абдыкалыкова. Она прошла путь от старшего инспектора отдела социального обеспечения до Советника Президента, Государственного секретаря Казахстана. С февраля по август 2019 года была заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан, председателем Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при Президенте Республики Казахстан. С августа 2019 года – депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, председателем Комитета по социально-культурному развитию. В марте прошлого года была назначена акимом Кызылординской области.

Следуя за мечтой, казахстанские женщины осваивают «неженские» профессии. Жанар Ибраева, например, стала первой женщиной-моряком Военно-морских сил Казахстана. Окончив вуз, она решила воплотить мечту в реальность - стать моряком. С этим желанием она устроилась на работу в Главное командование Военно-морскими силами ВС РК в столице. Участвовала в Армейских международных играх, является чемпионкой Вооруженных Сил РК по армрестлингу среди женщин, победительницей конкурса «Батыр арулар-2016» среди женщин-военнослужащих. Она открыла дорогу молодым девушкам, которые в глубине души желают покорить море, но не решаются на столь важный шаг. Своим поступком Жанар Ибраева доказала, что в мире нет ничего невозможного.

Миротворческую миссию выполняют только мужчины. Но нет, это неправда. В 2018 году впервые в истории Вооруженных сил Казахстана для выполнения миротворческой миссии была направлена женщина-военнослужащая майор Шолпан Таушева. В качестве военного наблюдателя она участвовала в миротворческой миссии в Западной Сахаре.

Также в Вооруженных Силах РК служит первая военная летчица независимого Казахстана Ардана Ботай, которая с детства мечтала стать летчицей. Шестнадцатилетней девушкой она поступила в государственный авиационный центр, где освоила новые легкомоторные самолеты ТЛ-2000, Diamond-42 и Techam-P 2002. Высшую летную специальность получила в Академии гражданской авиации Республики Казахстан. По завершению обучения летную карьеру Ардана начала в январе 2010 года с должности помощника командира экипажа военно-транспортного самолета Ан-26.

Конечно же, на этом заслуги казахстанских женщин не заканчиваются. О наших хрупких, нежных, отважных, мудрых представительницах женского пола можно говорить долго и бесконечно. Их не хочется оставлять без внимания, потому что они, в первую очередь, трудились во благо своей Родины, старались улучшить жизнь людей, помогать людям, внести непосильный вклад в решение проблем общества. Настоящей мотивацией для подрастающих девочек должны стать ОНИ: с доброй душой, решительностью, мудростью и умением сочетать в себе лучшие качества для женщины.