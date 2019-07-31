Первые казахстанские паломники прибыли на хадж в Саудовскую Аравию

ДЖИДДА. КАЗИНФОРМ - 30 июля в международном аэропорту города Джидды (Королевство Саудовская Аравия) сотрудники Консульства Республики Казахстан в Джидде встретили первые 2 группы казахстанских паломников (198 человек), прибывших по маршрутам Шымкент - Джидда и Актау – Джидда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

Всего по квоте, выделенной Правительством КСА, святые местав этом году могут посетить 3,2 тыс. наших соотечественников. Сезон большогопаломничества (хадж) приходится на период с 9 по 13 августа. В этом году, какобычно, перевозку казахстанских паломников в города Королевства - Джидду иМедину - из Нур-Султана, Алматы, Шымкента и Актау совместно осуществляютказахстанская и саудовская авиационные компании «SCAT» и «FlyNas»соответственно. В частности, согласно заранее согласованным с авиационнымивластями КСА графиком, прибытие наших граждан в Саудовскую Аравию намечено напериод с 30 июля текущего года по 5 августа текущего года, отбытие - с 17 по 23августа этого года.

В настоящее время консульство, которое в сезон паломничестваработает в особом режиме, под общей координацией Посольства РК в г. Эр-Рияденепосредственно занимается вопросами приема казахстанских паломников, созданияблагоприятных условий во время совершения обряда хаджа, обеспечения ихбезопасности в период пребывания в Королевстве, а также своевременноговозвращения на Родину. В этих целях установлены прямые контакты сответственными за сезон «Хадж-2019» правительственными и авиационными властямиСаудовской Аравии.

В целом, встреча и проводы паломников в аэропортах Джидды иМедины консульством проводятся в строгом порядке, согласно графику дежурствадипломатов. Нередко к этой работе привлекаются казахстанские студенты,обучающиеся в вузах Королевства. Консульством проводится также соответствующаяразъяснительно-ознакомительная работа среди паломников по вопросамнеобходимости строгого соблюдения законодательства страны пребывания,санитарно-гигиенических норм во избежание различных инфекционных заболеваний(грипп, менингит), уважительного отношения к местным традициям и обычаям и другим.Предусмотрено оказание консульского содействия в случае необходимости.

В центральных штабах в городах Мекке и Медине ежегодно всезон паломничества будут функционировать организованные казахстанской«Хадж-Миссией» стационарные пункты, в которых нашим паломникам круглосуточнобудут оказывать первую медицинскую помощь казахстанские врачи.

Как сообщалосьранее, 3200 казахстанцев смогут совершать хадж в Саудовскую Аравию.