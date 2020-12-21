Первые итоги акции «30 добрых дел» подведены в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - К 30-летию Независимости РК, которое страна отметит в 2021 году, в столице провели социальные и благотворительные мероприятия под лозунгом «30 добрых дел». В эстафете добра приняли участие неравнодушные жители города, в числе которых предприниматели, волонтерские движения, общественные деятели, артисты и организации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

Участники акции оказали поддержку и помощь одиноким пенсионерам и ветеранам, многодетным и нуждающимся семьям, а также людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В частности, к эстафете присоединилась комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике столицы. Ее представители посетили «Дом мамы» общественного фонда «Ана үйі». По итогам встречи был решен ряд вопросов. Специалисты НПО будут консультировать мам по юридическим и психологическим вопросам. Также подопечных центра обучат профессиям и ведению дела. Коллективу фонда во время встречи были вручены благодарственные письма и подарки.

Активно подключились к благотворительному проекту волонтеры молодежного ресурсного центра «Астана Жастары». Около 500 добровольцев помогали одиноким ветеранам и пенсионерам в расчистке дворов от снега, а также рубке дров. Ребята также были задействованы в работе по передаче продовольственных корзин. Помощь получили 100 нуждающихся и многодетных семей, люди с ограниченными возможностями, пенсионеры, ветераны. В каждой корзине – около 30 килограммов продовольственной помощи. В том числе продукты первой необходимости – крупы, макаронные изделия, подсолнечное масло и чай. Также ребята в рамках акции в зимнюю непогоду организовали раздачу горячего чая и баурсаков работникам коммунальных служб и жителям города на улицах столицы.

Воспитанники детско-юношеского движения «Жас сарбаз» тоже поддержали эстафету добра. Они передали 30 продуктовых наборов военным медикам Министерства обороны. Также ребята уделили внимание ветеранам. Людям преклонного возраста развозили продуктовые корзины, помогали убрать снег на придомовой территории.

«Каждый год, в зимний период, будь то сильный мороз или метель, есть люди, которые трудятся, не покладая рук. В благодарность за их работу мы решили организовать такую акцию», - рассказал председатель столичного филиала РОО детско-юношеское военно-патриотическое движение «Жас сарбаз» Асхат Налшыбек еще об одном благотворительном мероприятии жассарбазовцев.

Представители проектного офиса «Рухани жаңғыру» по Нур-Султану подарили 30 книг школе-гимназии № 90.

«Книга – это один из основных источников развития детей. Поэтому школе мы дарим 30 книг, написанных на трех языках. Уверена, что в дальнейшем это благородное дело будет продолжено», – отметила заместитель директора проектного офиса «Рухани жаңғыру» Жазира Нариманкызы.

Все книги изданы в рамках проектов «Рухани жаңғыру» для изучения исторического и культурного наследия родного края. В частности, в книге «Қасиетті Қазақстан» повествуется о сакральных местах и культурном наследии страны.

«30 добрых дел» приняли участие и казахстанские артисты, которые посетили многодетные семьи и передали им продуктовые наборы.

Участниками акции добрых дел стали и представители столичной Ассамблеи народа Казахстана , которые совместно с благотворительным центром «Парасат» организовали раздачу продуктовых корзин 50 нуждающимся семьям.

Напомним, в Нур-Султане в рамках эстафеты добра неравнодушные граждане, в числе которых предприниматели, волонтеры, общественные деятели, артисты и организации также развозят продуктовые наборы ветеранам войны и тыла.