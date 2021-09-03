Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    Первые хижины для туристов установят в горах вблизи Алматы

    3 Сентября 2021, 09:26

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким мегаполиса Бакытжан Сагинтаев рассказал о комплексе мер по обеспечению безопасности и комфортного пребывания туристов в горах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В своем аккаунте в Instagram Б. Сагинтаев подчеркнул, что главным в развитии туристического потенциала горного кластера Алматы является безопасность и комфорт туристов и альпинистов.

    «Оранжевые модули снабжены печами обогрева и аварийными комплектами, включающими аптечку, маршрутные карты, станцию зарядки мобильных устройств, теплое одеяло и продуктовый набор. На крышах установлены радиорелейные мачты с тревожными кнопками для передачи спутникового сигнала SOS на пульт спасателей», - написал Б. Сагинтаев.

    В рамках мер горной безопасности будут открыты контрольно-спасательные пункты в Большом Алматинском ущелье и урочище Туюк-Су, где также предусмотрена вертолетная площадка. На Шымбулаке ведется подготовка к зимнему сезону - обновляются лыжные трассы и гостиница. Здесь также откроется визит-центр.

    Аким города ознакомился с проектами создания Medeu Park Hotel, обновленного экокомплекса Qazaq Auyl и глэмпинга в излюбленном месте альпинистов - урочище Туюк-Су. Ниже ВСК «Медеу» строится веревочный парк и тропа здоровья.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Алматы Туризм Безопасность
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какие города Казахстана самые популярные у туристов
    Костанайские сельчане инициируют создание новых пожарных постов
    «Лох-несское чудовище» живет в горном озере Кок-коль Жамбылской области
    Более 600 тысяч казахстанских туристов посетили Узбекистан с начала года
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка