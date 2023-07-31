Первые грузовики проехали по новому торговому маршруту Казахстан-Пакистан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстан в пилотном режиме отправил несколько грузовиков по новому торговому маршруту в Пакистан через Афганистан, передвет корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы ведем переговоры с пакистанской компанией National Logistics Cell, которая в безопасном режиме обеспечит товарооборот между Пакистаном и Казахстаном. Недавно мы запустили пилотный проект, и несколько грузовиков отправились по этому маршруту. При этом груз из Казахстана в Пакистан и обратно проезжает 4 тысячи км. Это не такое большое расстояние в плане регионального развития», - сообщил вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев во время встречи с журналистами в Астане, посвященной предстоящему казахстанско-афганскому бизнес-форуму.

Вместе с тем он отметил, что Казахстан продолжит взаимодействие с Узбекистаном по поставкам муки и зерна в Афганистан. Также достигнута договоренность о скидке 30% на транзит грузов по территории Туркменистана в направлении Афганистана.

Ранее сообщалось, что Казахстан делает упор на развитие торгово-экономических отношений с Афганистаном. И предстоящий форум, запланированный на 3-5 августа, направлен исключительно на развитие этих двусторонних связей.