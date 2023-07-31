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    Первые грузовики проехали по новому торговому маршруту Казахстан-Пакистан

    31 Июля 2023, 16:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстан в пилотном режиме отправил несколько грузовиков по новому торговому маршруту в Пакистан через Афганистан, передвет корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы ведем переговоры с пакистанской компанией National Logistics Cell, которая в безопасном режиме обеспечит товарооборот между Пакистаном и Казахстаном. Недавно мы запустили пилотный проект, и несколько грузовиков отправились по этому маршруту. При этом груз из Казахстана в Пакистан и обратно проезжает 4 тысячи км. Это не такое большое расстояние в плане регионального развития», - сообщил вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев во время встречи с журналистами в Астане, посвященной предстоящему казахстанско-афганскому бизнес-форуму.

    Вместе с тем он отметил, что Казахстан продолжит взаимодействие с Узбекистаном по поставкам муки и зерна в Афганистан. Также достигнута договоренность о скидке 30% на транзит грузов по территории Туркменистана в направлении Афганистана.

    Ранее сообщалось, что Казахстан делает упор на развитие торгово-экономических отношений с Афганистаном. И предстоящий форум, запланированный на 3-5 августа, направлен исключительно на развитие этих двусторонних связей.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Правительство РК Транспорт Афганистан Пакистан Минторговли
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