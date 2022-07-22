Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Восточно-Казахстанская область

    Первые цифровые точки появятся в селах Восточно-Казахстанской области

    22 Июля 2022, 16:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В пилотном режиме первые цифровые точки доступа к государственным услугам появятся в отделениях «Казпочты» в Восточно-Казахстанской области. Благодаря им жителям сел не придется больше выезжать в города и районные центры для получения услуг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Цифровые точки доступа оборудованы интернетом, компьютером и другой необходимой техникой. Сегодня жителям сел для получения госуслуг нужно выезжать в районные центры или ближайшие города, где расположены отделения государственной корпорации «Правительство для граждан». Это требует времени и денег», - сообщила директор департамента цифровой трансформации Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Назгуль Бажаева во время пресс-конференции.

    По ее словам, цифровые точки будут открыты в 2 тыс. сельских отделениях «Казпочты».

    Ранее министр Багдат Мусин заявлял , что цифровые сервисы и услуги должны быть доступны каждому гражданину независимо от места его проживания.


    Автор:

    Анеля Касымова

    Восточно-Казахстанская область Цифровой Казахстан МЦРИАП
    Новости по теме
    Новости по теме
    Международный форум по цифровизации сельского хозяйства в РК: от теории к практике
    Я не ношу с собой бумажник – Багдат Мусин
    Казахстан занимает 20-е место по скорости цифровизации - Президент
    Нашим людям предстоит принять новые способы мышления - Касым Жомарт Токаев
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    3 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    4 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
    5 Как прошел Национальный курултай в Туркестане