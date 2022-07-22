Первые цифровые точки появятся в селах Восточно-Казахстанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В пилотном режиме первые цифровые точки доступа к государственным услугам появятся в отделениях «Казпочты» в Восточно-Казахстанской области. Благодаря им жителям сел не придется больше выезжать в города и районные центры для получения услуг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Цифровые точки доступа оборудованы интернетом, компьютером и другой необходимой техникой. Сегодня жителям сел для получения госуслуг нужно выезжать в районные центры или ближайшие города, где расположены отделения государственной корпорации «Правительство для граждан». Это требует времени и денег», - сообщила директор департамента цифровой трансформации Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Назгуль Бажаева во время пресс-конференции.

По ее словам, цифровые точки будут открыты в 2 тыс. сельских отделениях «Казпочты».

Ранее министр Багдат Мусин заявлял , что цифровые сервисы и услуги должны быть доступны каждому гражданину независимо от места его проживания.



