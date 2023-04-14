Первые 65 км автодороги Кызылорда – Жезказган должны быть введены в эксплуатацию в этом году - Премьер-Министр

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов посетил Улытаускую область с рабочей поездкой, в ходе которой ознакомился с работой крупных коммунальных предприятий, ходом модернизации автодорожной инфраструктуры и проектом детальной планировки Жезказгана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

В первую очередь Алихан Смаилов посетил участок автомобильной дороги республиканского значения «Кызылорда – Жезказган», который будет реконструирован в рамках исполнения поручения Главы государства по развитию транспортно-логистического потенциала региона. Протяженность модернизируемого участка – 208 км, работа здесь будет проведена в течение 2023-2025 годов. Он станет одним из участков наряду с модернизацией автодороги «Жезказган – Караганда» протяженностью 305 км в рамках проекта по реконструкции крупной трассы «Кызылорда – Павлодар – Успенка – граница РФ».

Премьер-Министр отметил, что на развитие дорог республиканского значения в текущем году предусмотрено 420 млрд тенге, за счет чего будут продолжены работы по строительству и модернизации 3,6 тысячи километров.

«К реконструкции автодороги «Кызылорда – Жезказган» необходимо максимально привлечь местные компании. В этом году первые 65 км уже должны быть введены в эксплуатацию. Завершение проекта в целом даст большой импульс социально-экономическому развитию региона», — сказал Алихан Смаилов.



