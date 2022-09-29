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    Первые 20-этажные дома построят в Петропавловске

    29 Сентября 2022, 20:25

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске инвесторы построят первые дома высотой в 20 этажей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На заседании акимата области руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Кайрола Галеев сообщил, что в этом году в регионе завершат возведение 37-ми бюджетных и 24-х коммерческих домов.

    Он отметил, что с 2020 года растет доля коммерческого жилья. В этом году возводятся уже 33 современных дома на 2 040 квартир. Впервые в городе строят 20-этажные дома. В перспективе - турецкий инвестор построит жилой квартал из девяти многоэтажных домов с паркингом. По улице Жамбыла появится дом, дворовая площадка которого будет располагаться на уровне второго этажа.

    В Петропавловске намерены работать строительные компании из Актау, Кокшетау и Астаны. Ждут, когда городские власти проведут аукцион земельных участков. По словам акима Петропавловска Руслана Анбаева, ориентировочно он состоится в первой декаде октября.

    «При проведении аукциона должны быть соответствующие требования по быстрой реализации проектов. В положении должно быть указано, что в течение 3-3,5 лет с момента покупки должны быть построены дома. Иначе – возвращаем деньги и забираем участки. В середине 2000-х много земли продали без обязательств. Ничего на них не строят. Теперь через суды приходится изымать. Вместе с тем у инвесторов не должно быть рисков, что чиновники препятствия будут устраивать. Зона ответственности каждого должна быть расписана. Все надо обсудить с палатой предпринимателей, ассоциацией строителей. Должна быть прозрачность в этом вопросе», - подчеркнул аким области Кумар Аксакалов.

    Он напомнил, что задача этого года - построить 400 тысяч квадратных метров жилья.

    По данным управления экономики, за восемь месяцев в регионе сдали в эксплуатацию 107,3 тысячи «квадратов».

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Строительство Жилье
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