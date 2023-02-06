Первую в регионе горнолыжную базу открыли в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Зимний туризм развивают в Жамбылской области. В одном из красивейших природных мест южного Казахстана – Жуалынском районе – начала работать горнолыжная база этно-туристического комплекса «Коксай». Завершается строительство крупного горнолыжного комплекса «Каралма», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Такие зимние виды спорта, как катание на лыжах и коньках, до сих пор были непопулярны в жамбылском регионе по причине довольно теплых зим и отсутствия снежного покрова. Однако именно Жуалынский район называют «жамбылской Сибирью» из-за суровых зим и сильных снегопадов. В прежние годы для жуалынских школьников практиковали зимние походы на лыжах.
Летом в Жуалах климат умеренно жаркий и сухой при температуре плюс 30 градусов, а зимой морозы достигают 20 - 25 градусов, часты снежные бураны, из-за чего районный центр назывался Бурное (сейчас - Б. Момышулы). Снег лежит с декабря по март, при этом средняя толщина снежного покрова - 1,2 метра.
В церемонии открытия горнолыжной базы этно-туристического комплекса «Коксай» принял участие аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов. Глава региона подчеркнул, что местные природно-климатические условия благоприятны для развития туризма.
Географически благоприятно расположение будущего круглогодичного курорта, находящегося в 70 км от Тараза, на северных склонах Таласского хребта Западного Тянь-Шаня, на границе заповедника Аксу-Жабаглы. С вершины горы проложена горнолыжная трасса протяженностью 2 500 метров. Проработана схема канатных дорог и горнолыжных трасс «Каралмы» общей протяженностью спусков 30 км.
На сооружение этого туристического объекта направлено более 4 млрд тенге частных средств. От трассы Западная Европа - Западный Китай до горнолыжной базы «Каралма» проложено 8 км автомобильных дорог, установлены электросети и опоры освещения, подведен газопровод. Завершено строительство ресторана для туристов, сервисного центра, большой и малой канатных дорог, дорожек для катания.
Новый жамбылский курорт сможет принимать до четырех тысяч человек.
Находящийся в 60 км от Тараза Жуалынский район издавна называют «краем тысячи родников и тысячи батыров». Жуалы с древности славились девственной природой, плодороднейшими почвами и множеством родников. Жуалы простираются вдоль подножия горных хребтов Кулана, Боролдая, Кошкараты. Здесь расположено живописное озеро Биликоль, горный каньон Коксай, отроги Западного Тянь-Шаня. А ущелье Бериккара в Жуалах официально признано мировой родиной тюльпанов.
В 1926 году на территории Жамбылской (Жуалынский район) и частично Туркестанской областей был основан знаменитый республиканский Аксу-Джабаглинский заповедник, ставший самым первым заповедником в Казахстане и первым в Центральной Азии получившим статус биосферного заповедника ЮНЕСКО.
Живописный горный каньон Коксай образован рекой Коксай, берущей начало в ледниках и прорезавшей причудливые формы скал. Коксай – самое восточное ущелье заповедника Аксу-Джабаглы пользуется особенной популярностью у туристов, альпинистов и парапланеристов.
Географически благоприятное расположение этих горнолыжных объектов, природные красоты, возможности длинных спусков – всё это делает весьма заманчивыми перспективы развития нового туристического направления в регионе. Ожидается развитие и сопутствующего бизнеса – общественное питание, транспорт, сфера услуг. Экономику региона оживят создание рабочих мест для жителей Жуалов и налоговые поступления в бюджет Жуалынского района.
По оценкам специалистов, Жамбылская область имеет всё для развития внутреннего и международного туризма. Здесь возможен широкий спектр оздоровительных, этнических, экскурсионных и экологических туров с посещением санаторно-курортных здравниц с уникальными лечебными грязями и минеральными водами.
Фото пресс-служба акима Жамбылской области