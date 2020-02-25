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    Первую в мире операцию по трансплантации конечности от живого донора провели во Вьетнаме

    25 Февраля 2020, 14:16

    ХАНОЙ. КАЗИНФОРМ - В столице Вьетнама успешно провели первую в мире операцию по пересадке кисти от живого донора, передает «Казинформ» со ссылкой на VnExpress International.

    В понедельник столичный военный госпиталь №108 сообщил, что он подарил местному жителю, 31-летнему Фам Ван Вуонгу, новую левую кисть после того, как он потерял ее четыре года назад в результате несчастного случая на производстве.

    Рука была пожертвована Вуонгу живым донором, который попал в больницу третьего января после производственной травмы.

    В последующие три недели пациенту провели три операции. К сожалению, врачи не смогли спасти его руку, так как в области предплечья и локтя началась гангрена. Единственным способом спасти его жизнь была ампутация всей руки.

    Тем не менее врачи, оценив состояние руки, пришли к выводу, что можно спасти кисть и пересадить ее другому человеку. После обсуждения вопроса с докторами, донор и его семья согласились подарить часть руки м-ру Вуонгу.

    21 января уникальную операцию провела группа врачей отделений хирургии верхних конечностей и микрохирургии во главе с заместителем главного врача Нгуен Тхе Хоанга.

    Операция оказалась очень сложной и длилась восемь часов. Рука донора была заражена гангреной и перенесла вторичную суперинфекцию, что, в свою очередь, создало высокий риск заражения для кисти.

    Задача осложнялась еще тем, что реципиент лишился кисти в 2016 году, и мышцы запястья не использовались в течение долгого времени.

    Вскоре после операции Фам Ван Вуонг мог пошевелить пальцами своей новой руки.


    Через месяц после пересадки он уже мог держать разные предметы в руке. По оценкам врачей, ему понадобится от шести до 12 месяцев практики для того, чтобы он мог нормально пользоваться рукой. Также в течение жизни ему придется принимать препараты для профилактики отторжения новой кисти, с постепенным уменьшением дозировки.

    По данным больницы, на сегодняшний день в мире было проведено 89 операций по трансплантации конечностей, в том числе 24 - в США, 13 - в Китае и 11 - во Франции. Операция, проведенная в госпитале №108, стала первым в мировой хирургической практике случаем пересадки конечности от живого донора.

    Автор:

    Арайлым Темиргалиева

    Наука Здравоохранение
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