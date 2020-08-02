Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Первую в арабском мире атомную станцию запустили в ОАЭ

    2 Августа 2020, 12:29

    АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ - Объединенные Арабские Эмираты начали эксплуатацию атомной электростанции «Барака» в эмирате Абу-Даби, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации эмиратского агентства WAM , АЭС «Барака» - первая в арабском регионе и тридцать третья в мире, которая будет генерировать энергию атома в безопасную и надежную электроэнергию с базовой нагрузкой.

    Новая АЭС построена в муниципальном регионе Ад-Дафра в эмирате Абу-Даби, рассчитана на срок работы до 60 лет.

    «Сегодня мы объявляем об успехе ОАЭ в запуске первого мирного атомного энергетического реактора в арабском мире», - заявил на открытии премьер-министр, вице-президент ОАЭ, шейх эмирата Дубая Мухаммед бин Рашид Аль Мактум, добавив, что ядерное топливо было успешно загружено в первый из четырех блоков.

    Как только ядерная установка будет полностью введена в эксплуатацию, она будет производить 5,6 гигаватт электроэнергии, предотвращая выброс более 21 млн тонн выбросов углерода в год. Это эквивалентно эксплуатации 3,2 млн автомобилей в год на дорогах ОАЭ.

    «Атомная энергетическая станция «Барака» стала двигателем роста для страны. Она будет поставлять 25 процентов электроэнергии ОАЭ с нулевыми выбросами углерода, а также поддержит экономическую диверсификацию за счет создания тысяч высокооплачиваемых рабочих мест за счет создания устойчивой местной отрасли атомной энергетики и цепочки поставок», - заявил главный исполнительный директор Emirates Nuclear Energy Corporation Мохамед Аль-Хаммади.

    Системы АЭС будут постоянно контролироваться и тестироваться в течение следующих нескольких месяцев для того, чтобы убедиться, что они отвечают всем нормативным требованиям и самым высоким международным стандартам безопасности, качества и безопасности.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Энергетика Арабские эмираты
    Новости по теме
    Новости по теме
    Вопрос по строительству АЭС не будут выносить на референдум - Минэнерго
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам