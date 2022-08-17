Первую технику по программе льготного лизинга получили аграрии в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Первую сельскохозяйственную технику - новые тракторы «Кировец» и комбайн отечественной сборки получили фермеры Костанайской области по программе льготного кредитования. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

Прием заявок на участие в программе льготного лизинга сельскохозяйственной техники отечественного производства стартовал 5 августа 2022 года. Для реализации программы выделено 40 млрд тенге на приобретение порядка 1000 единиц тракторов, комбайнов и др.

Отсутствие необходимости внесения первоначального взноса и предоставления залога позволяет на льготных условиях обновить парк техники к началу уборочных работ мелким и средним сельхозформированиям. Кроме того, благодаря введению скоринговой системы заявки рассматриваются в кратчайшие сроки - не более 5 дней.

Доступные условия программы вызвали большой спрос на технику отечественного производства. На сегодняшний день поступило уже 202 заявки от сельхозтоваропроизводителей на сумму 15,4 млрд тенге.





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