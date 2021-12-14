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    Первую смерть от штамма «омикрон» подтвердили в Великобритании

    14 Декабря 2021, 05:00

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Британские власти заявили, что вариант коронавируса «Омикрон» распространяется невероятно быстро, британский премьер подтвердил первую смерть от «Омикрона», эксперты предполагают, что новый вариант более заразен, хотя и менее опасен, но предостерегают от поспешных выводов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

    Премьер-министр Борис Джонсон сообщил о первой смерти от нового варианта коронавируса «Омикрон» в Великобритании.

    «К сожалению, уже подтвердилось, что по крайней мере один пациент умер от «Омикрона», - сказал британский премьер-министр. - Так что, думаю, идею о том, что это какая-то более мягкая версия вируса, можно отставить в сторону и признать, что новый вариант распространяется с огромной скоростью».

    В понедельник британские власти предупредили, что темпы заражаемости «Омикроном» невероятно высоки - этот вариант коронавируса составляет около 40% всех инфекций в Лондоне. Правительство предлагает гражданам как можно скорее сделать бустерные прививки.

    С тех пор как 27 ноября в Соединенном Королевстве были обнаружены первые случаи заражения вариантом «Омикрон», премьер-министр Борис Джонсон ввел более жесткие ограничения и в воскресенье сообщил нации, что новый всплеск инфекции, вызванный «Омикроном», уже на пороге.

    По прогнозам британских властей, если не принять меры, к концу декабря число инфицированных может достигнуть миллиона человек.

    «Теперь мы знаем об «Омикроне», что он распространяется с феноменальной скоростью, чего мы никогда раньше не видели, количество инфекций удваивается каждые два-три дня», - сказал министр здравоохранения Саджид Джавид в интервью телеканалу Sky News.

    По словам министра, всего 10 человек были госпитализированы с «Омикроном», однако уже известно об одном смертельном случае.

    Данные, обнародованные в пятницу, показали, что эффективность вакцины против симптоматической инфекции в случае с «Омикроном» при наличии только двух доз существенно снижается, но третья доза повышает защиту более чем на 70%.

    По словам Джавида, хотя симптомы этого варианта могут быть более легкими, его быстрое распространение означает, что если правительство не примет меры, служба здравоохранения может не справиться.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Здравоохранение Великобритания Коронавирус в мире Вакцинация
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