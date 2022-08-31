Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 477.54 eur/kzt 476.11

    rub/kzt 7.95 cny/kzt 68.05
Прогноз погоды
Нур-Султан: +12+14℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Первую смерть от оспы обезьян зафиксировали в США

    31 Августа 2022 07:44

    НЬЮ-ЙОРК. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Медики в Техасе сообщили о смерти пациента, заразившегося оспой обезьян. Это первый случай летального исхода после заражения этим заболеванием в США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

    Умершим оказался житель округа Харрис, который страдал от ряда сопутствующих заболеваний. Как отмечается в пресс-релизе местного департамента здравоохранения, пока неясно, стала ли оспа обезьян основной причиной смерти пациента. Результаты патологоанатомической экспертизы будут обнародованы позднее.

    По данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в настоящее время в стране зафиксировано более 18 тыс. случаев инфицирования оспой обезьян. Лидерами по числу заразившихся являются штаты Калифорния и Нью-Йорк, где было зарегистрировано 3 291 и 3 197 случаев соответственно. В штате Техас, по последним данным, выявили 1 604 случая заражения оспой обезьян.

    Ранее сообщалось, что число случаев заболевания оспой обезьян в мире снизилось на 20%.


    Фото: tass.ru
    США Мировые новости Оспа обезьян
    Новости по теме
    Новости по теме
    Опубликовано видео рабочего визита Президента РК в Нью-Йорк
    Какая формула отвечает национальным интересам Казахстана - Касым-Жомарт Токаев
    Касым-Жомарт Токаев предложил площадку для глобального миротворчества в Астане
    Только совместными усилиями стран мы сможем преодолеть вызовы нашего времени – Президент РК
    Популярное
    1 Касым-Жомарт Токаев провел оперативное заседание Совета безопасности
    2 Маулен Ашимбаев прокомментировал вопрос о возможном массовом приезде россиян в Казахстан
    3 Озвучены сроки выдвижения кандидатов в Президенты РК
    4 УЕФА отреагировал на историческое достижение сборной Казахстана
    5 Жанибек Алимханулы узнал соперника и дату следующего боя за титул WBO
    Новости партнеров